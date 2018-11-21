Kılıçdaroğlu ittifak formülünü anlattı: Bir yardımcı İYİ Parti’den diğeri CHP’den

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yapmayı düşündükleri yerel seçim ittifakında formülünü ‘kim nerede güçlüyse, diğer partinin ona destek vermesi’ olarak anlattı. Bu modele göre belediye yönetimi de paylaşılıyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, Kılıçdaroğlu ile yaptığı söyleşiyi kaleme aldı.

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CHP lideri ittifak için nasıl bir model öngördüğüne ilişkin soruya şu yanıtı vermiş: “Tabii ki sandıkta ittifak, en güçlü ittifaktır. Yerelde adaylar, partililer birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Kimin hangi koşullarda destekleneceğine onlar daha iyi karar verebiliyorlar. Bu milletvekili seçimi değil, her belediye seçiminin kendine özgü koşulları vardır. İYİ Parti’nin çok oy aldığı yerlerde, İYİ Parti adayına bizimkiler (CHP) destek verebilirler. Oturur konuşurlar, destek verirler; ona göre, Başkan İYİ Partili, başkan yardımcılarından birisi de CHP’li olur. Belediye meclisinde oturup kendi aralarında karara varırlar…”

İttifak konusunun konuşulmadığı dönemlerde dahi seçmenin büyük kısmının sandıkta doğal ittifakı oluşturduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Adana ve Mersin’de CHP seçmeninin ‘AKP gelmesin diye MHP’li adaya büyükşehirde oy verme’ yoluna gitmesini bu görüşüne örnek olarak gösterdi.