Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi takdimidir: Vicdanı hür nesilleri yetiştirecek öğretmen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı olarak açıklarken, “Vicdani hür nesilleri kim yetiştirecek, öğretmen. Bu sorunları çözmek için bir öğretmen sorunları çözmek istiyor. Çaba sarf etmek istiyor. Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel bakalım buraya Muharrem İnce” diye konuştu.

CHP, 24 Haziran seçimlerindeki Muharrem İnce’nin adaylığını Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlediği törenle açıkladı. Törende İnce’den önce kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu hükümetin darbe girişimini fırsata çevirdiğini ve buna karşı çıkan bir tek partinin CHP olduğunu söyledi.

Reklam

Kendilerine “Neden ittifak yapmak istiyorsunuz?” diye sorulduğunu belirten Kılıçdaroğlu yanıtını şöyle verdi: “Sıfır baraj ittifakı istiyoruz, her partinin katıldığı sıfır baraj ittifakı. Seçme hakkının önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Sıfır baraj ittifakı olursa, her vatandaş gönlünde yatan partiye oy verebilecek. Demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Siyasi partiler ülkenin çıkarları için bir araya gelmelidir. Ülkede kutuplaşmayı engellemek için ittifak istiyoruz. Bu ülkede huzur içinde yaşamak için ittifak istiyoruz. Buradan bu çağrıyı da tüm siyasi partilere yapıyoruz. Söyledim, yeni bir yol ayrımı ile karşı karşıyayız. 21. yüzyıldayız, 20 Temmuz darbesinden sonra kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Güçler ayrılığı ilkesi yoktur. Yargı çökmüştür. Hesap verebilirlik, 80 milyondan toplanan vergilerin nereye gittiğinin hesabını siyasi iktidar vermemektedir. Medya kontrol altındadır, basınözgürlüğü tamamen bitmiştir. Bir grup medya direnmektedir, onlar da her türlü baskı altında.”

Türkiye’nin beka sorunu yaşadığını ve beş sorunun aşılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Birincisi, demokrasi ve halkın iradesini hipotek altından kurtarmak zorundayız. Hiç kimse demokrasi üzerinde vesayet kurmaya kalkışmasın. Nasıl mücadele ettiysek, mücadelemizi yine yapacağız. Kimse orduyu demokrasinin üzerinde gölge olarak kullanmasın. Türkiye , bugün bütün dünya ile kavgalıdır. Biz tüm komşularımızla ve dünyayla barışık olmak istiyoruz. Ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Ekonomi dördüncü sorunumuz. Mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmıştır. Mevcut yönetim rantiye için uğraşıyor. Şunu herkesin bilmesini isterim. Duyunu Umumiye şimdi, Londra’da kurulmuş durumda. Beşinci sorun eğitim. 16 yılda 14 kez eğitim sistemi değişti. Biz vicdanı ve fikirleri hür nesiller yetiştireceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, 25 Haziran’da Allah’ın izniyle bunu yapacağız.”

Reklam

Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda İnce’yi takdim ederken, “Vicdani hür nesilleri kim yetiştirecek, öğretmen. Bu sorunları çözmek için bir öğretmen sorunları çözmek istiyor. Çaba sarf etmek istiyor. Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel bakalım buraya Muharrem İnce” dedi.

Muharrem İnce bir fizik öğretmeni.