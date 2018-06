Kılıçdaroğlu’nun ilk Gül açıklaması: Görüşmemiz olmadı, gazetelerden okudum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ‘çatı aday’ı olmaya çok yaklaştığı yönünde nisan ayındaki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu: “Bir görüşmem yok. Gazetelerden haberleri okudum.”

Number One Türk ve Number One FM ortak yayınında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin çıktığı televizyon programlarda reytinglerin artmasını bir ‘dip dalgası’ olarak niteledi: “İnşallah ayın 25’inde Muharrem Bey cumhurbaşkanlığı seçimi kazanır ve Türkiye yeni bir yüz, yeni bir anlayışla çağdaş uygarlığı yakalamak için bir mücadelenin kapısını açmış olur. Hayatın her alanına dokunan, toplumun tüm kesimlerinin saygısını ve güvenini kazanan bir kişi.”

CHP lideri, AKP cephesinden gelen “Kılıçdaroğlu parti liderliğindeki rakibi İnce’yi harcamak için cumhurbaşkanı adayı yaptı” yönündeki yorumlara ilişkin şunları söyledi: “Parti içi politikada benim rakibimdi. Oturduk, yarıştık ama onu yine listenin başına koydum, seçilmesi için her türlü çabayı ben de harcadım. Onu harcamak değil, tam tersine kazanmak için her türlü çabayı gösterdim. Partimiz açısından da son derece değerli.”

Kılıçdaroğlu Gül konusunda ise şöyle konuştu: “Bizim bu konuda, CHP olarak benim bu konuda sayın Abdullah Gül ile yapılmış bir görüşmem yok. Ben de belki pek çok siyasi gibi gazetelerden haberleri okudum. Sayın Abdullah Gül, cumhurbaşkanı olduktan sonra tarafsızlığını koruyan cumhurbaşkanlarından birisidir. Ayrıldıktan sonra da hiçbir partiye üye olmadı. Tarafsızlığını korudu, verdiği sözün gereği olarak. Kendisine saygı duyuyoruz.”