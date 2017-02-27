Kılıçdaroğlu’nun iddiası: Mart ayının sonunda Kandil’e girilip bayrak dikilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki ayın sonunda referandum için ‘milliyetçilere mesaj’ olarak Kandil’e girilip bayrak dikileceğini öne sürdü.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, CHP lideri partisinin eski genel başkanları, milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve il başkanlarıyla genel merkezde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında, Türkiye’nin anayasa değişikliğiyle çok tehlikeli bir sürece gireceği uyarısında bulundu.

‘Ortak ses’ vurgusunun yapıldığı toplantıda ‘Hayır’ kampanyası için ilk mitingin, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır” sözüne referansla bağımsızlık mücadelesinin başladığı Amasya’da yapılacağı belirtildi.

‘O zaman darbe yapanlar apoletliydi, şimdi sivil’

‘Yol ayrımı’nda bulunulduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “12 Eylül’e, 71 darbesine bakın, aynı süreci yaşıyoruz. O zaman darbe yapanlar apoletliydi, şimdi sivil. Darbe girişiminin sivil ayağını ortaya çıkaramıyorlar. 12 Eylül darbecilerinin yaptığı gibi anayasa değişikliğiyle karşı karşıyayız. Rejim değiştiriliyor ” diye konuştu.

Akademisyenlere eleştiri

Basına kapalı olarak devam eden toplantıdan alınan kulis bilgisine göre, söz alan eski genel başkanlardan Altan Öymen, CHP’nin referandum sürecinde yürüttüğü politikanın doğru olduğunu belirtti.

Bir başka eski genel başkan Hikmet Çetin ise her kesime aynı mesafede yaklaşılması gerektiğini, bu doğrultuda Kılıçdaroğlu’nun Necmettin Erbakan için düzenlenen anmaya katılmasını yerinde bulduğunu söyledi.

Üniversitelere daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen bazı eski siyasiler, akademisyenlerden hâlâ net sesler yükselmemesini eleştirdi.

‘PKK, Kandil’i boşalttı’

Toplantının sonunda Kılıçdaroğlu, bir değerlendirme konuşması yaptı: “Gittiğiniz yerlerde, ‘Ben özgürlüklerden, demokrasiden yana bir yurttaş olarak geldim. Partiye oy istemeye değil, vatansever olarak geldim’ deyin. Zor çünkü bir parti devleti ile mücadele ediyoruz. Vali, kaymakam, devletin memurları ‘Evet’ için çalışıyor, çalışmak zorunda bırakılıyor. Parti devletinin imkânlarıyla mücadele edeceğiz. Devletin tüm gücünü kullanacaklar.”

Kılıçdaroğlu son olarak Mart ayının sonuna doğru referandum için ‘milliyetçilere mesaj’ olarak Kandil’e girilip bayrak dikileceğini, ancak PKK’nın Kandil’i boşaltarak başka bölgelere geçtiğini öne sürdü.