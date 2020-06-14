Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş’la telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sosyal paylaşım platformu Twitter’da ‘Vedat Muti’ adıyla yer alan bir kişi, Başak Demirtaş hakkında hakaret içerikli bir paylaşımda bulunmuş; Sakarya başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattıktan sonra şüpheli kişi gözaltına alınmıştı.
CHP’nin açıklamasına göre, Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş’a, kendisine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da üzüntü ve destek mesajlarını aktardı.