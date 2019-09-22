Kılıçdaroğlu’nun ‘Erdoğan gizliyor’ dediği ‘tank palet kararnamesi’ ortaya çıktı

Sakarya’daki tank palet fabrikasının işletme haklarını 25 yıllığına Katar ortaklı BMC firmasına devretmek için çıkarıldığı öne sürülen ‘gizli kararname’ ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikasının Katarlılara satışıyla ilgili olduğunu iddia ettiği 1105 no’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gizlediğini öne sürmüştü. AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise ‘gizli kararname’ iddialarını reddederek, fabrika ile ilgili ‘Cumhurbaşkanlığı kararı’ olduğunu ve bunların hepsinin yayınlanmadığını söylemişti.

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Harb-İş kayıt altına aldı

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Harb-İş sendikası yetkilileri kendilerine gösterilen kararnameyi el yazısıyla kayıt altına aldı. Kararnamenin yedi maddeden oluştuğu belirtildi.

Kararnamenin esaslarına göre, tank palet fabrikası Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) alınarak Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.’ye (ASFAT) devrediliyor.

Yeni formül

Fabrikanın özelleştirilmesi için üretilen bu yeni formüle göre, fabrikanın ASFAT’a devredilmesiyle beraber işçiler kamu statüsünde kalırken, ASFAT’ın şirket olmasından dolayı istediği firmayla sözleşme imzalayabileceği, böylece fabrikanın Katar ortaklı BMC’ye kiralanabilmesi ya da fabrikanın işletmesinin doğrudan BMC’ye devredilebilmesinin mümkün olacağı ifade ediliyor.

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Söz konusu fabrikada askeri birlik statüsünde olan ve TSK’nın elindeki tanklar başta olmak üzere tüm paletli silah araç ve gereçler onarılırken, Fırtına obüslerinin de üretimi yapılıyor.

Kararname

Habere göre, Harb-İş sendikası yetkililerinin kayda geçirdiği kararnamenin tam metni şöyle:

“1105 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı;

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli olan ve 19 Aralık 2018 tarihli 481 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan 1075 ada 5 parsel nuramalı, 1804000 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin fabrika alanı içerisindeki işletilmesi hakkında;

-Mülkiyet devri hariç olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde savunma sanayi kuruluşlarında değerlendirilmesi, üçüncü kişilere kiralanması, tahsisi, işletme hakkının devredilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun’un 2-i maddesi uyarınca bedelsiz olarak ASFAT AŞ’ye devrine,

-Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan 1075 ada 5 parsel numaralı, 1804000 metrekare yüzölçümünde taşınmaz mülkiyetin Maliye Hazinesi üzerinde bırakılmasına,

-Milli Savunma Bakanlığı AFGM 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin devir ve teslim işlerinin Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT AŞ arasında düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilmesine, devir teslim işlemleri tamamlanıncaya kadar fabrikanın Milli Savunma Bakanlığı AFGM 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü tarafından işletilmesine devam edilmesine,

-İşletme hakkı devir süresinin Milli Savunma Bakanlığı AFGM ile ASFAT AŞ arasında protokol düzenlendiği tarihten itibaren 25 yıl olarak belirlenmesine, süre bitimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin Milli Savunma Bakanlığı AFGM’ye iadesine,

-Milli Savunma Bakanlığı tarafından fabrikada çalışan ve asker vasfı taşıyan personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tabi olarak çalışan personelin ilgili mevzuat çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı AFGM bünyesindeki diğer işletme birimlerine nakledilmesine,

-Fabrikada 4857 sayılı kanun kapsamında çalışan personelin tamamının her türlü özlük haklarının korunması kaydıyla ASFAT AŞ’ye devredilmesine,

İlgili mevzuat çerçevesinde ASFAT AŞ tarafından fabrikanın kiralanması, tahsisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemleri ile üçüncü kişilere devrine karar verilmesi halinde TSK’ye yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması, savunma sanayi kuruluşları kapsamında yeni yatırımların yapılması, bu kapsamda en az 50 milyon ABD Doları yatırım yapma şartı getirilmesi ve işçilerin devri gibi sözleşmede yer alacak hususların Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT AŞ tarafından birlikte belirlenmesine, sözleşmenin ASFAT AŞ ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından imzalanmasına 4046 sayılı kanunun 3 ve geçici 29. maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Özelleştirme 31 Aralık 2019’a tamamlanacak

Sakarya’daki fabrikanın özelleştirilmesine Aralık 2018’de karar verilmiş, Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararında fabrikanın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ve işletme hakkı süresinin 25 yıl olması öngörülmüştü. Özelleştirmenin işlemleri 31 Aralık 2019’a kadar tamamlanacağı belirtilmişti.

Erdoğan daha sonra fabrikanın iktidara en yakın işadamlarından Ethem Sancak’ın sahip olduğu ve yüzde 49 hissesinin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamas el Sani’ye ait olduğu BMC firmasına devredileceğini açıklamıştı.