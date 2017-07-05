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Kılıçdaroğlu’nun duyumu: Hükümete yakın ülkücüleri üzerimize saldırtacaklar

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın ülkücülerin İstanbul’a yakın bir noktada Adalet Yürüyüşü’ne saldırabileceklerine dair duyum aldıklarını açıkladı.

Bugün 21’inci gününe giren Adalet Yürüyüşü’ne provokasyon gerçekleştirilebileceğine dair duyum aldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, yürüyüşe katılanlardan dikkatli olmalarını istemişti.

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Hürriyet yazarı Murat Yetkin’e aldıkları duyumların detayını anlatan Kılıçdaroğlu, “Ülkücüler içinden hükümete yakın bir grup bu amaçla kullanılacak. İstanbul’a yaklaşılan bir noktada üzerimize saldırtacaklar. Polisin bu saldırıyı önleyeceğini bekleriz. Görünüşte saldırıyı hükümet yaptırmamış, bizim Adalet Yürüyüşünden tahrik olmuş bir grup yapmış olacak. Bu da hükümetin eline yürüyüşümüzü İstanbul’a ulaşmadan “toplum kutuplaştı, kamu düzeni tehdit altında” diyerek Olağanüstü Hal gerekçesiyle yasaklama bahanesi verecek” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, önceki gün Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un da bunu ima ettiğini belirterek, “İstanbul girişinde provokasyonlara karşı dikkatli olmamızı uyararak bunu bir şekilde söyledi” dedi.

‘Bir ay önce deselerdi itiraz ederdim’

 

Yürüyüşle birlikte ‘adalet’ duygusunun toplumun birçok kesimine sirayet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, her kesimde şaşkınlık yaratan, kendisinin 69 yaşında böyle bir performansı nasıl gösterdiği sorusunu da şöyle yanıtladı: “Bana bir ay önce ‘Ankara ile İstanbul arasında yürüyüş yapar mısın?’ deselerdi itiraz ederdim. ‘Siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz, 450 km yürünür mü?’ diye. Ama Türkiye’de yaşadığımız olaylar bu yürüyüşe ortam hazırladı. Gerçekten kararlıyım. Bir davaya inanıyorsanız sizin ruhunuz, manevi ikliminiz buna hazır hale geliyor ve önünüzde hiçbir engel olmadığını görüyorsunuz.”

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