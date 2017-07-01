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Kılıçdaroğlu’nun doktoru Cihangir İslam: Sıcak zorluyor ama sağlık durumu iyi


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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 16’ncı günü geride kalırken, doktoru Cihangir İslam, sıcağın zorlayıcı etkisinin olduğunu ancak Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Sözcü

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı.

Kılıçdaroğlu’nun doktoru olan Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cihangir İslam, OHAL kapsamında şubat ayında çıkartılan kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen 330 akademisyenden biriydi.

İslam, CHP liderinin sağlık durumunu Hürriyet’ten Gamze Kolcu’ya değerlendirdi.

Sıcağın zorlayıcı etkisinin olduğunu ancak Kılıçdaroğlu’nun ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığını belirten İslam şöyle devam etti: “Hareket saatlerini 15.30-16.00’dan, güneşin etkisini azaltmaya başladığı 17.00’ye çektik. Sürekli su ve elektrolit sodyum takviyesi yaparak götürüyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok. Sağlık durumu iyi, ayakları kontrol altında. (CHP Aydın Milletvekili Doktor) Metin Baydar ile birlikte sağlık kontrollerimizi sürekli yapıyoruz, yakından takip ediyoruz.”

Yürüyüşün katılımcılarına tavsiyelerde de bulunan İslam şunları söyledi: “Belli hastalık durumları olan, kalp ve solunum yetmezliği olan, kilo sorunu yaşayan ve yaşı ilerlemiş olanların yürümemelerini tavsiye ediyorum. Özellikle sabah saatlerinde kısa bir yürüyüşün ardından araçlara ya da otobüslerle geçerek takip edebilirler.”

Bir yurttaş hayatını kaybetmişti

Yürüyüşün dördüncü gününde Kahramankazan yakınlarında verilen molada fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Hasan Tatlı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Kılıçdaroğlu, Tatlı’nın hayatını kaybetmesiyle ilgili şunları söylemişti: “Yürüyüşümüzün başlangıcında olan fakat daha sonra kalp krizi geçiren bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Çok üzgünüz. Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız.”

Son olarak CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp spazmı geçirmişti. Yıldız’ın durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

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