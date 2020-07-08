Kılıçdaroğlu’nun danışmanı paylaştı: A Haber’den suyu kesik vatandaşla ‘çarpıcı’ röportaj; arkada çamaşır makinesi çalışıyor

İstanbul’un bazı kesimlerindeki su kesintisini ‘1990’lı yıllarda kalma manzaralar’ diye haberleştiren A Haber ‘suyu kesik’ bir vatandaşın evinde çekim yaptığı sırada arkada çamaşır makinesinin çalıştığı görüldü.

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Deniz Demir’in Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde vatandaşların su kesintisi nedeniyle günlerdir su tankeri sırasına girdiği belirtiliyor.

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Bunun ardından, çapıcı bir röportaj yapacağını ifade eden A Haber muhabirinin haberinde, suyunun kesik olduğu öne sürülen bir vatandaşın evinde boş kova ve şişeler görüntüleniyor. Muhabir 90’larda yaşanan kesintilerde çocukken su sırası beklediğini belirttiği vatandaşın ne yazık ki halen aynı şeyi yaşadığını söylüyor. Bu esnada arka planda çamaşır makinesinin çalıştığı görülüyor.