‘Kılıçdaroğlu’nun çadırını bastı’ denen Erdoğdu: Çamur ve iftira atıyorlar

CHP’nin Çanakkale’deki Adalet Kurultayı’nda içki içerek parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘çadırını bastığı’ öne sürülen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Organizasyonu küçük düşürmek amacıyla, her türlü çamuru ve iftirayı attılar” dedi.

CNN Türk, ‘kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak’ Erdoğdu’nun Kılıçdaroğlu’nun çadırını alkollü bir şekilde basmak istediğini öne sürmüş, alınmayınca da birkaç kişiyle birlikte tekrar geldiğini savunmuştu.

Reklam

Erdoğdu’nun burada Cenk isimli genel merkez çalışanını darp ettiği iddia edilmiş, olayla ilgili tutanak tutulduğu yazılmıştı.

Aynı iddia Güneş gazetesi tarafından da bugün manşete taşınmıştı.

CHP’li vekil yalanladı

BirGün’den Uğur Şahin’e konuşan Erdoğdu, iddiayı yalanladı.

CHP’li vekil, gazetenin iki farklı baskı yaptığını ifade ederek, “İnsanların iffetine dil uzatacak şekilde haber hazırlamışlar” dedi.

Erdoğdu, şöyle devam etti: “Bu habere göre ben kurultay zamanında içki içip sayın genel başkanımızın çadırını basmışım… Genel başkanın çadırı bile yok, karavanı var. Böyle bir şey ahlak dışıdır, şeref dışıdır. Böyle bir şey asla olmadı. İnternete koydukları gazete baskısı farklı, normal gazete baskıları farklı. Bu sayede iftira atıp, iftiralarını da sahiplenmemeye çalışıyorlar. İftiracı havuz medyası, iftiralarında boğuldu.”

‘AKP’de panik yarattı’

CHP’li vekil, kurultayın AKP’de etkili olduğunu savundu: “Adalet Kurultayı AKP’de büyük panik yarattı. Kurultay, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, siyasal tarihimizde görülmemiş bir organizasyondu. Bu organizasyonu küçük düşürmek amacıyla, her türlü çamuru ve iftirayı attılar. Adalet Kurultayı gibi nitelikli bir çalışmayı içki ve yaşam biçimine indirgemeye çalıştılar. Bu kurultay, 2019 seçimini kazanmak üzere atılmış en önemli adım. Bunun farkında oldukları için kurultayı hedef aldılar.”

Erdoğdu, Twitter hesabından da şu açıklamayı yaptı: