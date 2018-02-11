Kılıçdaroğlu’nun bir danışmanına daha ‘FETÖ’ soruşturması: Bu üçüncü oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Cuma Karavar’a ‘FETÖ’ soruşturması başlatıldı.

Habertürk’ten Caner Aktan’ın haberine göre soruşturma, CHP liderinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden sorumlu danışmanının Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Birliği’nde başkan yardımcılığı yaptığı dönemdeki sözleri nedeniyle açıldı.

Reklam

Karavar’ın 2014’teki bir konuşmasında dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek “Bu eğitim camiasına yardım etmiyorsak, bari kendilerine engel olmayalım. Ben bir kez daha bu camiaya minnettarım” ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

Karavar, “Konuşmayı ben yapmadım. Çocuklarımı 2007’de FETÖ’nün okullarından aldım” dedi.

Daha önce Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul, ‘FETÖ üyeliği’nden 10 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçen yılın ekim ayında serbest bırakılan yazar Murat Aksoy da tutuklandığında Kılıçdaroğlu’nun danışmanıydı.