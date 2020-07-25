Kılıçdaroğlu’nun beyannamesinde ‘yeni anayasa’ mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023’teki seçim öncesi vaatlerini içeren ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni açıkladı. Yeni anayasa çağrısını da içeren beyanname, partililer tarafından kabul edildi.

Fotoğraf: AA

Ankara’da partisinin 37’nci olağan kurultayında konuşan CHP lideri, beyanname öncesi ekonomiyi önceleyerek hükümete yüklendi.

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Kılıçdaroğlu, ‘yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti’, ekonomi, dış politika, eğitim ve toplumsal barışın beş temel sorun olduğunu dile getirdi.

İktidara gelmeleri halinde neler yapacağından bahseden Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

*Biz birlikte, inanç, kararlılık ve azimle Türkiye’yi bu buhrandan çekip çıkaracağız. Adalet Yürüyüşü’nü kimse unutmasın.

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*Adalet Yürüyüşü’nün son gününde “Bu bir son değil, başlangıçtır” demiştim. “Duvarı yıkacağız” demiştim. 31 Mart yerel seçimlerinde duvarın arkasına geçtik. O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte param parça yıkacağız.

*İkinci yüzyıla çağrı beyannamesini sunuyoruz. İkinci yüzyıla hazırlanmak zorundayız. Millet olarak hazırlanmak zorundayız. ‘İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi’ adı verdiğimiz çözüm önerilerimizi sunmadan önce Türkiye’nin beş temel sorunundan söz edeceğim.

‘Saray ne isterse yargı yapıyor’

*20 Temmuz sivil darbe sürecinde TBMM’nin yetkileri kısıtlanmıştır. Denge ve denetleme mekanizmaları felç edilmiştir. Böyle bir ortamda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altındadır. Demokrasi sadece kağıt üzerinde kalan bir sözcük haline gelmiştir. Öyle bir noktadayız ki saray ne diyorsa yargı onu yapıyor, egemen güçler ne diyorsa saray da onu yapıyor. Örneğin saray talimat veriyor, “Osman Kavala içeride kalacak.” Örneğin “Selahattin Demirtaş içeride kalacak.” Mahkeme gereğini yapıyor. Cezaevlerinde onlarca gazeteci var. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilere selam olsun.

‘Ekonomik bağımsızlık tehlike altında’

*İkinci sorunumuz ekonomi. Mutfağımızda yangın var. Çocuklarınız işsizse 18 yıldır ülkeyi bu noktaya getirenleri sorgulamak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır.

*Türkiye Cumhuriyeti savaş meydanlarında kuruldu. Hiç kimsenin önünde diz çökmedik. 79 yılda 57 hükümet kuruldu. 714 milyar dolarlık bir kaynak kullanıldı. Demir çelik fabrikaları yapıldı, şeker fabrikaları yapıldı. Osmanlı’nın borcu son kuruşuna kadar ödendi. 2003-2020 arası 18 yıl. 18 yılda harcanan para 2 trilyon 400 milyar dolar.

‘Bu sefalet, işsizlik ne?’

*Havaalanı, şehir hastaneleri dahil değil bu rakamlara. Onların bedelini çocuklarımız, torunlarımız ödeyecek. 79 yılda bizim yaptıklarımızı sattılar, fabrikaları sattılar. Parayı ne yaptıklarını kimse bilmiyor. Vatan toprağını sattılar. 250 bin dolara istediğiniz yerden istediğiniz daireyi alabiliyorsunuz. 18 yılda bu kadar para harcanacak, bu paranın nereye gittiğini TBMM’de kimse bilmeyecek, ondan sonra kalkacaksanız bana ekonomiden söz edeceksiniz. 2 trilyon 400 milyar dolar para harcadın da bu sefalet ne, bu işsizlik ne?

Hedefi koydu

*Önümüzdeki ilk seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Maltepe’nin iz düşümü. (Adalet Yürüyüşü sonrası yapılan mitingi kast ediyor) Firavunların iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız.

Beyannameyi duyurdu

*Birinci hedefimiz, yeni anayasayla güçlendirilmiş demokratik partamenter sisteme geçilecek. Yeni anayasada cumhurbaşkanlığı tarafsız olacak, partili olmayacak.

*Basın özgürlüğü koşulsuz sağlanacak, evrensel ölçülerde güvenceye alınacak. Yasa tasarı ve teklifleri TBMM komisyonlarında görüşülürken ilgili meslek kuruluşları, STK görüşleri zorunlu olarak alınacak. Baro ile ilgili kanun çıkarıyorsan baroları çağıracaksın. Sendikalarla ilgili kanun çıkarıyorsan uzmanları çağıracaksın.

*Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Başka Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunlar TBMM öncülüğünde çözülecek. Üniter yapı güçlendirilecek. Kürt sorununu egemen güçlerin manivela olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz.

Kadın mesajı

*Tüm terör örgütleriyle mücadele ödün verilmeksizin sürdürülecektir. Yeraltı dünyasında halen suç örgütleri var. Bunlar güçlerini Meclis’teki bazı siyasi otoritelerden alıyor.

*Seçim yasasına cinsiyet kotası getirilecek, kadınlar Meclis’te hak ettiği yeri alacaktır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir.

*Siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Siyaset kirlilikten arındırılacak. Vatandaşla siyasi arasındaki güven yeniden oluşturulacaktır. Para ile iş takipçisinden, yolsuzluk yapandan milletvekili mi olur? Kendisi Hac’da iken sahte pusula gönderip “Ben Meclis’teyim” diyenden milletvekili mi olur?

*Kamu ihale kanunu yeniden düzenlenecek. Kamuda israf ve kayırmacılığı önlemek için ivedilikle değiştirilecektir. Kamu ihalelerinin şeffaf bir şekilde yapılması sağlanacaktır. İsrafı nasıl itibar olarak kabul ediyoruz? Devlette itibar israfı önlediğiniz sürece olur. Her kuruşun hesabını vermek her namuslu siyasetin onurlu görevidir. Halkın iktidarında bir hastane, bir havaalanı kaça yapıldıysa vatandaş bilecek. 83 milyon vatandaşıma sesleniyorum, bu kamu-özel işbirliğiyle sizin alın terinizi sömüren bütün yatırımları devletleştireceğiz. Tank palet fabrikası, 1 kuruş ödenmeden Katar ordusuna peşkeş çekildi. Subaylarımız Katar ordusunun emrinde çalışıyor.

*Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacaktır. TBMM adına ödenen bütün vergilerin denetimini Sayıştay yapıyor, onların tüm raporları gizleniyor. Biz milletin önüne getireceğiz. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Lütfedip devlete bağış yapıyorlar, o bağışı da vergiden düşüyorlar. Buna son vereceğiz. TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu’nun başkanı iktidar partisinden değil, muhalefet partisinden olacak.

*Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacaktır. Üretim ve hakça paylaşım stratejik planlamanın ana hedefi olacaktır. Tarım stratejik sektör olarak görülecektir. Millet 50 yılını planlıyor, biz yarın ne olacağını bilmiyoruz. İşsizliği nasıl önleyeceğiz diye planlama örgütü çalışacak. Her toprağımızda fabrika olacak.

Eğitim sistemine düzenleme

*Eğitim sistemi yeniden yapılandırılacak. Tüm paydaşlarıyla birlikte yeniden planlanacaktır. Üniversitelerimizde her türlü düşünce özgürce tartışılabilecek, darbecilerin getirdiği YÖK kaldırılacaktır. Tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili yatılı teknoloji liseleri kurulacaktır. Gençlerimizin de işsiz kalmalarının önüne geçilecektir.

Gelecek nesiller

*Gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacaktır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu hak anayasal güvence altına alınacaktır. Bizim de kuş görme, orman görme, deniz görme, güneşi görme hakkımız var. Gelecek kuşaklara bu hakkı devretmek görevimizdir.

*Aile Destekleri Sigortası uygulamaya konacaktır. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Vatandaş devlet yardımlarını lütuf olarak değil hakkı olarak görecektir. Bu ülkede huzur istiyorsak hiçbir babanın çocuğuma pantolon alamadım diye intihar etmemesi lazım. 18 yıldır yapamadılar, Allah’ın izniyle bir yılda yapacağız.

Kayyım mesajı

*Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulacaktır. Devletin tüm kapasitesi en verimli şekilde kullanılacaktır. Hizmetin vatandaşa daha etkin bir şekilde ulaşılması sağlanacaktır. Kayyım uygulamalarına son verilecek, seçimle gelenlerin ancak seçimle gitmeleri garanti altına alınacaktır.

*Orta Doğu barış ve işbirliği teşkilatı kurulacaktır. Uluslararası hukuka önem veren bir dış politika izlenecektir.