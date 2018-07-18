Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı kurultay imzası verip istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlarından Ekrem Kerem Oktay, seçimli kurultay çağrısı yaparak istifa etti.

CHP’de Muharrem İnce’ye yakın ekip, genel başkan değişikliğine olanak tanıyacak seçimli olağanüstü kurultayı toplamak için delegelerden imza almaya başlamıştı. İmza veren delege sayısı yönetime muhalifler ile genel merkez tarafından farkı olarak açıklansa da çok sayıda CHP’li isim kurultay çağrısı yapmıştı.

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Çağrı yapan isimlere genel başkan danışmanı Ekrem Kerem Oktay da katıldı.

Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan Oktay, halkın sandıklara sahip çıktığını ancak siyasi partilerin temsil görevlerini yerine getirmediğini aktardı.

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Oktay, halkın CHP’nin yenilenmesini beklediğini belirterek kurultayın toplanması için imza verdiğini açıkladı.

Oktay, ‘ekonomiden ve iş dünyasından sorumlu genel başkan başdanışmanlığı’ görevinden de istifa ettiğini duyurdu.