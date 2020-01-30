Kılıçdaroğlu’nun avukatına ‘FETÖ’den 40 yıla kadar hapis istemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım’, ‘kamu görevlisine alenen hakaret’, ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: Youtube

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan iddianamede Erdoğan ‘müşteki’ olarak yer aldı.

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İddianamede, Çelik’in 2011 yılında hakimlikten istifa ettiği, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü’nün kontrolüne geçen ve örgüt ile irtibatları nedeniyle 667 sayılı KHK ile kapatılan YARSAV Derneği’ne HSYK üyeleri seçim süreci döneminde 17 bin TL bağışta bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

‘Eski YARSAV başkanıyla 417 kez irtibat kurdu’

Çelik’in, ‘FETÖ‘ ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle tespit edilen telefon irtibatlarına da yer verilen iddianamede, OHAL kapsamında çıkarılan 672 Sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan YARSAV eski başkanı Murat Arslan’a ait telefon hattıyla 417 kez irtibatının bulunduğu da ifade edildi.

‘FETÖ’nün oluşturmak istediği algıya katkı’

İddianamede, Çelik’in, 7 Şubat 2012’de MİT görevlilerinin ‘kumpas soruşturması’ kapsamında ifadeye çağrılırken daha önceki yıllarda ‘terörle mücadele‘de görev alırken gazi olan ve bu kapsamda tedavi gören kişilere ‘FETÖ’den almış olduğu bilgilerle ulaştığı, tamamen ‘FETÖ’nün oluşturmak istediği algı doğrultusunda‘ 8 Şubat 2012 tarihli suç duyurusundan oluşan dilekçeyi ‘gazilerin milli duygu ve hassasiyetlerini de istismar ederek’ imzalattığı öne sürüldü.

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7 Şubat günü MİT krizinin gerçekleşmesinden bir gün sonra dilekçenin hazırlanmasının ve gazilere imzalattırılmasının mümkün görülmediği ifade edilen iddianamede, şüpheli Çelik’in 7 Şubat ‘MİT kumpası’ sürecinde ‘FETÖ’nün yargı ve emniyet teşkilatındaki mensuplarıyla eş zamanlı olacak şekilde ‘örgütün oluşturmaya çalıştığı algının oluşmasına katkıda bulunduğu’ savunuldu.

‘Sosyal medyadan hakaret etti’

İddianemede, Çelik’in Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımlarla o dönem başbakan olan Erdoğan’a hakaret ettiği, ‘FETÖ’nün amaçları doğrultusunda algı oluşturmak maksadıyla geliştirdiği söylemleri doğrultusunda paylaşımlar yaparak örgütün propagandasını yaptığı da ileri sürüldü.

Çelik’in ‘FETÖ’ye ait 13 radyo ve TV kanalının Digitürk platformundan çıkarılması sonrası örgüt tarafından protesto için Digitürk üyeliklerinin iptal ettirildiği dönemde dilekçeyle üyeliğini iptal ettirdiği de iddianamede yer aldı.

İddianame kabul edilirse, Çelik, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

