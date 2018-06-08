Kılıçdaroğlu’nun avukatı: ‘Man Adası’ kararı hukuksuz, bu para ödenmeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak müvekkilinden kazandığı 197 bin liralık tazminatın ödenmeyeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yakınlarının bir vergi cennetindeki şirkete gönderdiği paralara ilişkin dekontları kamuoyuyla paylaşmıştı. Paralarla ilgili takipsizlik kararı verilirken Erdoğan ve belgelerde adı geçen yakınları, CHP liderine 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nu 197 bin lira tazminata mahkum etmişti.

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Kılıçdaroğlu, “Parayla pulla korkmayız” dedikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) işaret etmişti.

‘Cübbemi çıkardım ve mahkeme salonunu terk ettim’

BBC Türkçe’den Berza Şimşek’e konuşan Çelik, “Man Adası uzerinden genel başkana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları tarafından üç ayrı dava açıldı. Davalar üç ayrı mahkemeye düştü. Üç mahkemenin hakimi de değiştirildi, bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık hakimler atandı. Bu hakimler yaklaşımları bilinen kişilerdi” dedi.

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Hakimin delillerin toplanmasını reddetmesi üzerine reddi hakim talebinde bulunduklarını söyleyen Çelik şöyle devam etti: “Reddi hakim kararından sonra, hakimin red ile ilgili görüşünü yazıp işlem yapmaksızın üst hakime göndermesi gerekiyordu. Ama bu hakim talebimizi hukuka uymayan bir şekilde reddetti ve ivedilikle karar vereceğini söyledi. Bunun üzerine hakimin objektif davranmayacağını, önceden hazırlanmış kararı vereceğini, hakimi tanımadığımı, kararın meşru olmayacağını belirterek, hem tepki olarak hem de yargılamayı meşrulaştırmamak adına cübbemi çıkardım ve mahkeme salonunu terk ettim.”

Hakimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Çelik, “Bu para hiçbir şekilde ödenmeyecek, çünkü hukuksuz bir karar var” dedi.

Çelik tazminatın Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde yüksek olduğunu da kaydetti.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cennetinde Man Adası’ndaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

Millete dolar bozdurma çağrısı yapan Erdoğan ailesi, servetini dolar olarak yurt dışına kaçırmış. Dekontlar belgeler ortada #Tayyipİstifa pic.twitter.com/vJ4rwgApgJ — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 28, 2017

Hükümet iddiaların ‘yalan’, belgelerin de ‘sahte’ olduğunu öne sürmüş, Erdoğan, ‘müfteri ve yüzsüz’ diye niteleyip 1,5 milyon liralık tazminat davası açtığı Kılıçdaroğlu’na “Mevcut şirketlerini satmaları sebebiyle onlara para geldi. Oraya da para gitmedi. Bu yapılan işlemlerde hiçbir sorun yoktur” diye yanıt vermişti.

HDP ve CHP’nin Meclis araştırma için sunduğu önergeler AKP oylarıyla reddedilmiş, CHP belgeleri basına dağıtmıştı.

Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının yurt dışına ‘milyonlarca dolar kaçırdığının’ kanıtı olarak öne sürülen belgeleri savcılığa teslim etmişti.