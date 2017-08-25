Kılıçdaroğlu’nun ‘atletli’ fotoğrafına ‘çatan’ Erdoğan’dan üç kare: Bugünkü mesai arkadaşım torunum

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, tarihi Ayasofya Müzesi’nin ibadet açılmasının hükümetin gündeminde olmadığını söyledi. ‘Fatih Sultan Mehmet’in fetih hakkı var’ DHA’nın haberine göre restorasyon çalışmalarının sürdüğü müzeyi ziyaret eden Kurtulmuş, Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Gündemimizde yok. Ama sonuçta Ayasofya Fatih Sultan Mehmet’in fethinin bir sonucu olarak ibadethane haline getirilmiş. Daha sonra […]