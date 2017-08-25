Kılıçdaroğlu’nun ‘atletli’ fotoğrafına ‘çatan’ Erdoğan’dan üç kare: Bugünkü mesai arkadaşım torunum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan’la çekildiği üç kare fotoğrafı resmi Twitter hesabından paylaştı.
DHA’nın haberine göre torunuyla gittiği Dolmabahçe’deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii’nde cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra katıldığı programın ardından Mabeyn Köşkü’nde bulunan çalışma ofisine geçti.
‘Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip’
Burada, torunu Ömer Tayyip’le birlikte fotoğrafçı Murat Çetinmühürdar’a poz veren cumhurbaşkanı, üç kare fotoğrafı “Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip” notuyla paylaştı.
Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip pic.twitter.com/hN8Rwiyqq0
— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 25 Ağustos 2017
Erdoğan, ‘Adalet Yürüyüşü’ esnasında karavanında atletle yemek yerken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çatmış, “Atatürk’ü atletle görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu?” demişti.