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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’nun asker cenazesinde uğradığı saldırıdan yeni görüntüler çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da katıldığı cenazede uğradığı saldırıya ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu Mahallesi’ndeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı.

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Saldırının ardından şüphelilerin isimleri belirlenirken, bugün saldırıya dair yeni görüntüler yayınlandı. Kılıçdaroğlu’nun cenazeye gitmesinden itibaren başlayan görüntülerde, CHP liderine taş atıldığı anlar kameraya yansıdı. Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin üstünde ise demir çubuklarla birkaç kişinin beklediği görüldü.

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