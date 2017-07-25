Kılıçdaroğlu’nun ‘Akın Öztürk 2009’da hasıraltı etti’ dediği ‘flash disk’ savcılıkta 

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair bilgi ve belgelerin yer aldığı öne sürülen flash diski savcılığa teslim etti.

‘Ordudaki ‘FETÖ’ yapılanmasının bütün ayrıntıları’

Partisinin bugünkü grup toplantısında konuyu gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2007 yılında Özkan henüz milletvekili değilken kendisine verildiğini belirttiği flash disk hakkında şunları söyledi: “Der ki, ‘Bunun içinde ordudaki ‘FETÖ’ yapılanmasının bütün ayrıntıları var’. Tuncay Özkan alır bunu, dönemin Kara Kuvvetleri komutanına teslim eder, gönderir. Ordudaki ‘FETÖ’ yapılanmasının bütün ayrıntıları burada vardır. Neden? Çünkü dönemin hükümeti aynı menzilde. Dosyalar kapatılıyor, MGK kararları uygulanmıyor. Flash disk, o da kapatılır endişesiyle doğrudan oraya veriliyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı alır bakar buna. Genelkurmay başkanlığına gönderir. Genelkurmay başkanı da alır bunu, Hava Kuvvetleri komutanına gönderir. Komutanlıkta bu flash diskin içindeki bilgileri incelemek amacıyla ‘Güneş Çalışma Grubu’ oluşturulur.”

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İki yıl sonra kapatıldı

Komutanlığın iki yıl sonra, 9 Şubat 2009’da dosyayı kapattığını anlatan Kılıçdaroğlu, tutanakta söz konusu bilgi ve belgeler için ‘Toplum nezdinde TSK’nın itibarını zedeleme, Hava Kuvvetleri ve TSK’dan intikam amacıyla düzenlenmiştir. Gerçeği yansıtlamamaktadır’ dendiğini aktardı.

Subaylardan üçü hapiste, biri Akın Öztürk

Dosyayı kapatan subaylardan üçünün 15 Temmuz sonrası tutuklandığını belirten CHP lideri, bu üç isimden birinin darbenin bir numarası olarak gösterilen Akın Öztürk olduğunu söyledi.

Flash diskte neler var?

Kılıçdaroğlu, flash diskin içeriğine dairse şu bilgileri verdi: “15 bin subay ve astsubayı içeren bilgi ve belgeler vardı. Altı bin TSK mensubunun özel hayatı, siyasi yapı ve yaşam biçimlerine dair fişleme bilgileri vardı. Dönemin Genelkurmay başkanı Hilmi Özkök dahil, sonradan gelecek genelkurmay başkanlarıyla 86 general hakkında özel fişleme bilgileri vardı. Binlerce Fethullahçı subay ve astsubayın örgütle bağı, himmet ödemeleri ve örgüt ilişkileri vardı. Örgüt içi evliliklerin nasıl yapılacağına dair fotoğraflı evlilik broşürleri vardı. Elemine edilmek istenen TSK mensuplarının nasıl şikayet edileceği, hangi üslup ve yazı tekniklerinin kullanılacağı yazışma örnekleri vardı.”

‘Güneş Çalışma Grubu iktidarın bilgisi dahilinde mi kuruldu?’

Flash diski 2007’de TSK’ya teslim eden Özkan’ın 3 Eylül 2008’de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındığını ve altı yıl hapis yattığını hatırlatan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Altı yıl boyunca sorduğu tek bir soru var, ben neden hapisteyim? Bu flash disk aranır, bir örneği bulunur. O da imha edilir ama orduya teslim ettiği flash diskteki önemli bilgilerin tamamı bir daha geri alınmamak üzere silinir. Tuncay Özkan yargılanırken, dönemin başbakanı ‘Ben bu davaların savcısıyım’ diyordu. Soru şu; bu flash diskteki bilgileri incelemek üzere kurulan ‘Güneş Çalışma Grubu’, iktidarın bilgisi dahilinde mi kurulmuştur? İktidarın bilgisi dahilinde kurulmuşsa, bu dosya kapatılırken başbakan, adalet bakanı, milli savunma bakanı kimdi? Onların tamamının açığa çıkması lazım. Eğer o flash diskteki bilgiler ciddiye alınsaydı, dönemin hükümeti MGK kararlarını yok saydığı gibi bu flash diskteki bilgileri yok saymasaydı, bugün ne 250 şehidimiz ne de 2 bin 193 gazimiz olmayacaktı. 2008 YAŞ kararları açıklandığınında, grup başkan vekili olarak şu açıklamayı yapıyorum; ‘Bu kararlara en çok F tipi örgüt sevinmiştir.’ Çünkü orduyu ele geçirmişlerdir.”

Savcı dosyayı yeniden açmak istedi

‘Yılların gazetecisi’ diye bahsettiği Özkan’ın kendisine ulaşan bu bilgileri birden fazla yerde tuttuğunu dile getiren CHP lideri, 15 Temmuz sonrası bu dosyayı yeniden açmak isteyen bir savcının “Bilgiler sizde. Bu bilgileri verin, dosyayı açacağız” dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu’nun bugün flash diski savcılığa teslim edeceğini duyurduğu Özkan da Twitter hesabından paylaştığı mesajda, elindeki bilgileri savcılıkla paylaştığını yazdı.

Genel Başkanımızın grup toplantımızda açıkladığı belgeleri İstanbul Cumhuriyet Savcılarına şu an itibariyle teslim ettim. pic.twitter.com/EX13KsFTBZ — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 25 Temmuz 2017