Kılıçdaroğlu’nun Ahmet Hakan’a yanıtı: Erdoğan’la benzeşmedim, benzeşmem

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ‘Kemal Bey’le olmuyor, olamıyor’ başlıklı yazısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği yanıtı köşesine taşıdı.

Hakan, söz konusu yazıda şu ifadeleri kullanmıştı: “Tutuklanacaksın rivayeti karşısında etkili bir çıkış yapamadı Kemal Bey… Oysa Tayyip Erdoğan böyle bir durumla karşılaşsaydı, neler yapardı neler.”

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Kılıçdaroğlu’nun Hakan’a yanıtı şöyle:

“Namusu ve şerefi üzerine ettiği yemine uymamayı erdem sayan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset tarzına benzer bir yaklaşımda hiçbir dönem bulunmadım, bulunmayacağım. Çünkü benim namus ve şeref anlayışımla, Erdoğan’ın namus ve şeref anlayışı arasında dünyalar kadar fark vardır.

Adı geçen şahsın mağduriyet edebiyatına dayalı, toplumu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı siyaset dilinin her zaman karşısında oldum, olmaya devam edeceğim.

Siyasi yaşamımın en temel düsturu olan halkımıza her zaman doğruları söyleme kararlığımdan vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim.

Erdoğan demokrasi, insanları, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi temel değerlerin korunması ve kökleştirilmesi ülküsünden uzak bir politik aktördür. Kendisiyle aramızdaki temel fark bu kavramların benim yaşamımda vazgeçilmez değerler olarak yer almasıdır. Bu bağlamda kendisiyle benzeşmedim, benzeşmeyeceğim.

Haksızlıklar karşısında susmayacağım. Dilsiz bir şeytana dönüşmedim, dönüşmeyeceğim. Siyasi rakiplerimiz kim olursa olsun etik değerlere her zaman bağlı kalacağım. Kendilerinin yapageldiği üzere ailelerimizi, aramızdaki siyasi rekabete alet etmedim, etmeyeceğim.

İktidar bana, Erdoğan’ın yaptıklarını yapmam halinde gelebilecekse… İstemem… Benden uzak dursun. Büyük şairimiz Edip Cansever’in dizelerinden ilham alarak söylemek isterim ki… Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak gülmek, ülkemizin her bir ferdi gülüyorsa gülmektir.”