Kılıçdaroğlu’nun ‘9 milyarlık vergi muafiyeti tanındı’ dediği Kalyon’dan yalanlama

Kalyon Holding, bir demiryolu inşaatının ihalesinin alması karşısında 9 milyar liralık vergi borcunun silindiği yönündeki iddiayı yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kalyon Holding’e ‘Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı’nın ihale bedeline denk gelecek şekilde 9 milyar liradan fazla miktarda vergi muafiyeti sağlandığını öne sürdü.

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CHP lideri, iddiayı dile getirdiği bugünkü grup toplantısında, Resmi Gazete’de 9 Ekim’de yayınlanan belgeden de söz etti.

(Aşağıdaki videoda, CHP liderinin konuşmasındaki ilgili bölüm izlenebilir.)

Resmi Gazete’nin ilgili sayısında yayınlanan Ticaret Bakanlığı’nın belgesinde eylül ayında vergi, resim ve harç istisnalarına ilişkin bilgiler yer aldı. Toplamda 128 şirketin bulunduğu listenin 81’inci sırasında ise Kalyon İnşaat şirketi yer aldı. Ancak hangi şirkete hangi istisnanın tanındığı bilgisi verilmedi.

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Yalanlama geldi

Kalyon Holding’in yazılı açıklamasında, söz konusu ihalenin uluslararası firmaların katılımına açık şekilde yapıldığı belirtilerek, şirketin en uygun fiyatla ihaleyi kazandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Basına yansıyan ilgili haberlerde ‘Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı’ için sözleşme toplam bedeli, vergi istisnası bedeli olarak aktarılmıştır. Söz konusu istisna, kurumla yapılan sözleşme damga vergisi ve karar pulu bedeli dışında herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır. 2017/4 sayılı mevzuat gereğince uluslararası firmaların katıldığı tüm uluslararası ihalelerde vergi, resim, harç istisna belgesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihaleyi kazanan tüm şirketlere sağlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından adımıza düzenlenen 16 Eylül 2020 tarih ve 664 sayılı belge, sadece sözleşme damga vergisi ve karar pulu istisna hakkı vermekte; kurumlar vergisi, gelir vergisi, stopaj gibi gelir üzerinden alınan vergilerde herhangi bir istisna hakkı vermemektedir. Türkiye Cumhuriyeti, bu tip projelerde sözleşme damga vergisi ve karar pulu istisna hakkını kazanan tüm firmalara vermektedir. 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2020 Eylül ayına ait listeye göre; sağlık sektöründen, turizme birçok farklı proje ve şirkete sadece eylül ayında toplam 128 adet istisna belgesi verilmiştir.”

