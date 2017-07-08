Kılıçdaroğlu’nun 427 kilometrelik yürüyüşü: ‘Ayağı tökezleseydi, bu iş biterdi’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 427 kilometrelik ‘Adalet Yürüyüşü’nde adım adım eşlik eden doktor, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, “Ayağı tökezleseydi, bu iş biterdi. Çok zor bir parkur ama başardık” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasından ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a başlatılan 427 kilometrelik yürüyüş bugün Kartal Dragos’ta sona erdi.

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CHP, yarın Maltepe’deki sahil dolgu alanında ‘Adalet Mitingi’ düzenleyecek.

Adım adım

CHP liderine uzun yürüyüşte çok sayıda kişi eşlik etti ancak yanından ayrılmayan iki isim vardı.

Koruma müdürü Koray Aslan ve sağlık ekibinde yer alan CHP Mersin Milletvekili ve genel başkan başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Kılıçdaroğlu’nu adım adım takip etti.

Sürekli kontrolde

“Etim, kemiğim yorgun, beynim vicdanım o kadar dingin ki” diyen Atıcı, yürüyüşte rahatsızlık geçirenlere yardım etmek için zaman zaman geri gidip geldiğini söyledi.

CHP’li vekil, “Sayın genel başkanı sürekli ileri yürüdü. Ben arada geriye koşup, hastalara yardım etmek için zikzaklar çizdik. Her metresini onurla yürümek şeref oldu” dedi.

‘Ayağı tökezleseydi, bu iş biterdi’

Atıcı, genel başkanlarının her gün sağlık kontrollerini yaptığını anlarak şöyle devam etti: “Bir ekip olarak gerçekleştirdik. Gayet iyi götürdük. Çok şükür Allah’a, sağlık sorunu olmadı. ‘Acaba’ sorusunu kendi kendime çok sordum, çok dedim. Bu sağlıklı yürüyüş değil. Spor deseniz değil. Kısa mesafe değil. ‘Benden öte acaba genel başkan yürüyebilir miydi?’ En büyük endişem buydu. Sayın genel başkanı ayağı tökezleseydi, bu iş biterdi. Çok zor bir parkur ama başardık.”