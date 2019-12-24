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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan saldırgana üç yıl 10 ay hapis istendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara’nın Çubuk ilçesindeki linç girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada 36 kişi hakkında dava açılırken, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e üç yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir’in hazırladığı 64 sayfalık iddianamede, Kılıçdaroğlu ve CHP parti tüzel kişiliği müşteki olarak yer aldı.

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Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’daki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırıya karıştığı belirtilen dokuz kişiden sekizi serbest kalırken, görüntülerde Kılıçdaroğlu’na vurduğu görülen Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. CHP yönetimi saldırının planlı olduğunu savunmuştu.

İddianamede, Kılıçdaroğlu’nun ‘önceden herhangi bir resmi bilgi vermediği ve son anda cenaze merasimine katıldığı’ savunuldu. Tören öncesinde olay çıkabileceğine dair herhangi bir ihbarın ya da bilginin bulunmadığı öne sürüldü.

Saldırgan Sarıgün hakkında ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama ve hakaret’ suçlarından hapis cezası istenirken, şüphelilerin ‘yaralama kastı ile hareket ettikleri’ ifade edildi.

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