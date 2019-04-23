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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan saldırgan: ‘PKK destekçisi’ söylemi beni etkiledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün, CHP liderinin ‘PKK destekçisi’ olduğu yönündeki söylemlerin kendisini etkilediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırıya karıştığı belirtilen dokuz kişiden sekizi serbest kalırken, Sarıgün’ün gözaltı süresi uzatılmıştı.

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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, TIR şoförü Sarıgün, savcılığa verdiği ifadesinde Yener Kırıkcı’yla bir bağının olmadığını dile getirdi.

Sarıgün, olaya anını şöyle anlattı: “Ben Akkuzulu Mahallesi’ne vardığımda cenaze namazı kılınmıştı. Kılıçdaroğlu’na doğru yüksek sesle ‘Yuh’ diyerek bağırmaya başladım. Ben bağırırken yanımda bulunan H.Ç., D.K. ve A.O. da bağırmaya başladı. Top arabasının arkasına doğru yaklaştık. Protestolar ve Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak yapılan yuhalamalar ve PKK destekçisi olduğuna dair yapılan söylemler beni etkiledi. Ve kalabalıkta Kılıçdaroğlu’nu karşımda görünce sinirlerime hâkim olmayarak, sadece bir kez yumruk attım. Sonra kalabalık beni uzaklaştırdı.”

Fotoğrafın solundaki Sarıgün’ün Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı görülüyor…

Sarıgün, kendisini yönlendiren olmadığını, kalabalıktan birinin “Adam sana vuruyor, sen neden duruyorsun” demesinin yumruk atmasında etkisi bulunduğunu iddia etti.

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