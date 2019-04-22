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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan adam adliyede: ‘Kalabalıkta galeyana geldim’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın dün Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı.

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Gözaltına alınan altı kişi arasında bulunan 60 yaşındaki Sarıgün, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak Çubuk adliyesine sevk edildi.

Sarıgün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek Kılıçdaroğlu’na yumruk attığını söyledi. Adamın terörle bağlantısı tespit edilemedi.

Gözaltındaki beş kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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