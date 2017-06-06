Kılıçdaroğlu’ndan ‘zeytinlik kıyımı’na karşı mücadele sözü: Yiyorlar doymuyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üreticilerce zeytinlik sahaların ‘ölüm fermanı’ diye nitelenen bir maddeyi de içeren ‘Üretim Reform Paketi’yle ilgili mücadeleyi Meclis’te vereceklerini söyledi.

Meclis komisyonundaki görüşmelerde hükümet, zeytinliklerin konut ve turistik tesis inşaatına açılmasından geri adım atmış ancak madencilik ve endüstriyel tesisler yapılabilmesi yönündeki maddede ısrar etmişti. 1 Haziran’da komisyonda kabul edilen tasarı, bu hafta genel kurulda görüşülecek.

Başbakan Binali Yıldırım, bugünkü grup toplantısında paketi “Zeytin mi daha önemli, tesis mi?” diye savunmuştu.

‘1939’da kanun çıkarıldı’

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, insan hakları ihlallerinin ardından sıranın ‘zeytin katliamı’na geldiğini söyledi.

CHP lideri şöyle devam etti: “Yiyorlar doymuyorlar. Ya siz zeytinden ne istiyorsunuz? Zeytin, Kur’an-ı Kerim’de de ismi geçen ağaçlardan biridir. Yağı anne sütünden sonra en değerli sıvıdır denir. 1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkarıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Korunmak isteniyor. Şimdi ‘Nasıl yok ederiz?’ çabasının içindeler. 826 bin dekarda 162 milyon zeytin ağacımız var. Zeytinde dünya üretiminin yüzde 10, zeytinyağında dünya üretiminin yüzde 6’sını yapıyoruz.”

‘Maden yerin üstünde kardeşim’

Zeytinin anavatanının Anadolu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana altı kez zeytinle ilgili kanun teklifi getirdiğini hatırlattı.

CHP lideri sözlerini şöyle bitirdi: “Altı kez parlamento reddetti. Şimdi 7’nci kez geliyor. Neden? Maden arayacaklar. Maden yerin üstünde kardeşim, sen bırak yerin altındakini. Zeytinle ilgili mücadeleyi biz parlamentoda yapacağız.”