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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan YSK’ya ‘KHK’lı başkanlar’ çağrısı: Mazbataları teslim edilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazandığı halde belediye başkanlıkları verilmeyen HDP’li adaylara ilişkin olarak YSK’ya “Mazbatalarının telim edilmesi lazım” çağrısı yaptı.

HDP’li dört ilçe belediye başkan adayı seçimleri kazanmış ancak daha önce KHK ile kamu görevinden ihraç edildikleri gerekçesiyle kendilerine mazbata verilmemişti. HDP’liler yerine ikinci sıradaki AKP’li adaylar belediye başkanlığı koltuğunda oturuyor.

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Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını değerlendirmek için düzenlediği basın toplantısında “Bunu da söylemezsek demokrasi adına ayıp etmiş oluruz” diyerek şunları söyledi: “Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerinden olanların başarılarının teslim edilmememesi… Buradan YSK’nın değerli üyelerine seslenmek isterim. Bunların seçime girmesine siz izin verdiniz. Sizin mazbataları teslim etmeniz gerekiyor. Aksi halde büyük bir ayıba imza atmış olursunuz. İzin verdiğiniz bir kişinin seçimi kazandıktan sonra ben sana mazbatayı vermem demek doğru değildir. Bu mazbatalar eğer verilirse Türkiye bir ayıptan kurtulmuş olacak.”

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