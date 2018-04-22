Kılıçdaroğlu’dan yörüklere: Osmanlı zulmüne karşı çadırlarda mücadele verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Yörük Çalıştayı’nda yörük çadırlarından söz ederken “Osmanlı’nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi” dedi.

Kılıçdaroğlu, Mersin Silifke’de Silifke Belediyesi ‘Yörük Çalıştayı’da konuşma yaptı.

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Muhtarlara salı günü mesaj verecek

Konuşmasında muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu “Salı günü beni dikkatle dinlesinler, bakalım el mi yaman bey mi yaman” dedi.

Kendi kökeninde, inancında yörük kültürü ve geleneklerinin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Yörük kültüründe ‘koca kadın’ ne demek gayet iyi bilirim. Bu çadırlarda hayat var, yeni doğan çocuklar var. Bu çadırlarda acılar da var zaman zaman. Bu çadırlar Dadaloğlu’nun Köroğlu’nun mekanlarıdır. Bu çadırlar Kuvayi Milliyenin çadırlarıdır. Bu çadırlar kadim Anadolu kültürünün eseridir. Bu çadırlar güzel Türkçe’mizi asırlar boyu yaşatan çadırlardır. Osmanlı’nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Bu çadırlarda bayrağımız dalgalanır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bu çadırlarda hak hukuk ve adalet var. Adaleti ben bu çadırlarda öğrendim. Adaleti ben sevgili peygamberimizden öğrendim.”

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Tek adamın sakıncasını da Osmanlı örneğiyle anlattı

2018’in Türkiye’sinde baka sorunu varsa o sorunun Türkmenlere sorulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu devletin bir kişiye teslim edilmesinin sakıncasını da Osmanlı’nın son döneminden örnek vererek şöyle anlattı: “Tarihten örnek Çanakkele.. Her ilden şehidimiz var. Çanakkale geçilmez destanını yazdık. 1919 bir adam çıktı, dönemin padişahı çıktı dedi ki Çanakkale’yi açacaksınız o güçlere. Ve o güçler İstanbul’a geldiler ve İstanbul’u işgal etti. O gün bir kahraman vardı Gazi Mustafa Kemal dedi ki geldikleri gibi gidecekler. Devleti bir kişiye teslim ederseniz işte bi sonuç ortaya çıkar. 1919’da neler yaşandıysa şimdi de benzer bir sorun yaşayabiliriz.”