Kılıçdaroğlu’ndan yıldönümü mesajı: 15 Temmuz destan, sorumlular hesap verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle paylaştığı mesajda “15 Temmuz, yüce Meclis’in tek vücut olarak hain namlulara direndiği, vatandaşlarımızın teröristlere geçit vermediği bir destandır. ‘FETÖ’yü başımıza musallat eden siyasi sorumlular yargı önünde hesap vereceklerdir” dedi.

İlk günden bu yana darbe girişiminin ‘kontrollü’ olarak gerçekleştirildiğini belirten Kılıçdaroğlu’nu başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP kanadı, 15 Temmuz gecesi kaçmakla suçluyor.

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AA’nın aktardığına göre, darbe girişiminin, vatandaşların ve tüm siyasi partilerin demokrasiye bağlılıkları doğrultusunda kullandıkları ‘direnme hakkı’ sayesinde başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz, yüce Meclis’in tek vücut olarak hain namlulara direndiği, vatandaşlarımızın teröristlere geçit vermediği bir destandır. Sokaklarda şehit olma pahasına teröristlere direnen, tanklara karşı koyan vatandaşlarımız, yüce Meclisin çatısı altında toplanarak parlamenter sisteme ve demokrasimize sahip çıkan parlamenterlerimiz, demokrasi kahramanıdırlar” dedi.

‘Sürek avı’ sürdürülmekte’

‘FETÖ’nün, dönemin AKP hükümetlerinden yıllarca açık destek gördüğünü, kamu kurumlarına, güvenlik bürokrasisine ve hukuk sistemine yönelik kumpaslar kurduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları yoluyla çoğunluğu Atatürkçü binlerce yurtseverin tutuklandığını hatırlattı.

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Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’ üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere birçok kurumda yükselmesine zemin hazırlandığını, kozmik odaya girilmesine göz yumulduğunu ve darbe girişiminin temellerinin atıldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bu bağlamda Erdoğan’ın, FETÖ ile yapılan işbirliğinin itirafı niteliğindeki ‘Ne istediniz de vermedik’ sözü, kumpas döneminin karakterini en doğru şekilde betimlemesi bakımından tarihseldir. Erdoğan’ın ‘aynı menzile giden farklı yollardan biri’ olarak gördüğü FETÖ ile arasındaki kavga, ‘daha demokratik, özgür ve adil bir Türkiye’ konusundaki görüş farklılıkları nedeniyle başlamamıştır. Aksine, demokrasinin geriletilmesi, özgürlüklerin kısıtlanması konusunda birbirleriyle yarışan iki yapı olarak karşımıza çıkmışlardır. Bu iki yapı arasındaki çıkar çatışması ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklemiştir. Demokrasi karşıtlığında birleşen yapılardan biri 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunmuş, diğeri ise 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye’yi bir diktatörlük rejimine dönüştürmüştür. Adil yargılanma hakkı yok edilmiş, işkence ve kötü muamele rutinleşmiş, on binlerce kamu çalışanı KHK’larla işten çıkartılmış, işçi hakları yok edilmiş, adil ve serbest seçimler ilkesi ihlal edilmiş durumdadır. FETÖ ile mücadele adı altında Erdoğan’a muhalif tüm seslere karşı ‘sürek avı’ sürdürülmektedir.

‘Siyasi sorumlular yargı önünde hesap verecek’

16 Nisan referandumunun ve 24 Haziran seçimleri OHAL şartlarında yapıldığını hatırlatan CHP lideri, “Bu seçimlerde toplum üzerinde her türlü baskı kurulmuş, devlet kaynakları hukuka ve ahlaka aykırı şekilde bir parti lehine kullanılmıştır. Meşru olmayan bir süreç yaşadığımız da asla unutulmamalıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Öte yandan diktatörlük rejimi 15 Temmuz 2016’ya dair kararlılıkla sorulan pek çok sorunun yanıt bulmasını, o gecenin üzerindeki sis perdesinin aralanmasını da engellemeyi sürdürmektedir ancak biliyoruz ki tüm gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak, ‘FETÖ’yü başımıza musallat eden siyasi sorumlular yargı önünde hesap vereceklerdir. Darbeye göğüs geren yüce Meclisin bir üyesi, bu dirayetli ulusun ferdi olmaktan gurur duyduğumu bir kez daha dile getirmek istiyorum.”