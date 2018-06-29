Kılıçdaroğlu, ‘manipülasyon’u reddetti: Erdoğan değilim, kimsenin gücü yetmez

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan’ın seçim gecesi kendisini ‘manipüle ettiğine’ yönelik eleştirilere, “Ben (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan değilim. Beni kimse manipüle edemez. Kimsenin buna gücü yetmez’’ diye karşılık verdiği bildirildi.

Tezcan, seçim gecesi arka arkaya yaptığı açıklamalarda önce “İkinci tura kalıyoruz” demiş, daha sonra “Vatandaşlarımız sonuç ne olursa olsun tahriklere kapılmasın” diyerek AA’nın açıkladığı oranları üstü kapalı olarak kabul ettiği ifadeler kullanmıştı.

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Tezcan’ın bu sözleri, gazeteci İsmail Küçükkaya’nın, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Adam kazandı” mesajını paylaşmasından dakikalar sonra gelmişti.

Sadece Erol gündeme geldi

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre ‘seçim ve ihraç’ gündemiyle olağanüstü toplanan parti meclisinde (PM Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapan Erdal Aksünger, Necati Yılmaz ve Eren Erdem’in isimleri gündeme gelmedi.

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Kılıçdaroğlu, yalnızca CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkındaki dosyayı üyelere sundu.

‘Partiye zarar veriyorsa gereğini yapmalıyız’

Değerlendirmelerde, yönetime istifa veya kurultay çağrıları yapılabileceği, bunun suç olmadığı ancak CHP tüzüğüne göre eylem çağrısının suç oluşturduğu belirtildi.

CHP parti tüzüğünde kesin çıkarma gerektiren parti suçlarında, ‘partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak’ maddesi yer alıyor.

Tedbirli olarak disipline sevk edilen Erol, karar çıkana kadar parti adına açıklama yapamayacak ve parti çalışmalarına katılamayacak.

Erol’un savunmasının alınmasının ardından uyarı, kınama veya ihraç kararı alınacak.

Haberde bazı PM üyelerinin eylem çağrısını doğru bulmamalarına karşın bunun bir disiplin suçu gerektirmediğini belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Eleştirilere açığım ama eylem yapmak, insan toplamaya çağrı yapmak kabul edilemez. Parti içi disiplini sağlamalıyız. Beni herkes eleştirebilir ama partiye zarar veriyorsa gereğini yapmalıyız” dediği aktarıldı.

‘Seçimlerden bir zaman bulunamıyor’

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca kendisine hakaret edenlere yönelik açtığı davalarda da birkaç öğrenciyi burslu okutmaları durumunda davalardan vazgeçeceğini söylediği kaydedildi.

PM üyelerinden partide yapısal sorunlar olduğuna yönelik de eleştiriler gelirken, Kılıçdaroğlu’nun “Örgütsel ve yapısal sorunlar olduğunu biliyorum. Bunu çözmek istiyorum ancak sürekli araya giren seçimlerden bir zaman bulunamıyor. Sürekli aksıyor” dediği belirtildi.

Seçimden sonraki ilk konuşmasında ‘koltuk sevdalıları’ söyleminin Kılıçdaroğlu’na yakışmadığını söyleyen bazı PM üyelerinin ise “Bu aşamada size yakışan onurlu vedadır’’ dediği kaydedildi.

Ayrıca tutanakların sisteme girilmediği belirtilirken, Tezcan’ın Kılıçdaroğlu’nu manipüle ettiği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun manipüle edilmesi yönündeki eleştirilere ise, “Ben Erdoğan değilim. Beni kimse manipüle edemez. Kimsenin buna gücü yetmez’’ dediği aktarıldı.