Kılıçdaroğlu’ndan ‘Terör örgütlerine destek verdik’ diyen Barlas’a teşekkür: Çok doğru

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Suriye’de ‘muhalif gruplar’ diye ‘terör örgütleri’ne destek verdiğini yazan Sabah yazarı Mehmet Barlas’a teşekkür etti.

Sabah başyazarı Barlas, 2 Ocak 2018 tarihli ‘BM adım adım yok olmaya gidiyor’ başlıklı yazısında İran’da yaşanan protestoları değerlendirmişti.

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ABD’nin İran’ın içişlerine açıkça müdahale ettiğini savunan Barlas, “Bizim ‘Gezi kalkışması’ sürecinde tanık olduğumuz sahneler, şimdi İran kentlerinde sahneleniyor” diye yazmıştı.

Barlas şöyle devam etmişti: “İran halkının mutsuzluğunu yine bu halk değerlendirecektir. Eğer rejim sağlam değilse, halka rağmen ayakta kalamaz. Ancak buna asla ABD karar veremez. Bu vesileyle bizim aynı hatayı Suriye’de ‘Muhalif gruplar’ diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle ve Esad rejimini bizim bir iç sorunumuz gibi görerek yaptığımızı unutmayalım. ABD hem BM ilkelerini ayaklar altına alırken, hem de bu kurumun faaliyetlerini boykot ederek iyice etkisiz hale getirirken, biz bu çizgiye asla girmeyelim.”

Partisinin Ankara il kongresinde konuşan Kılıçdaroğlu, Barlas’ın yazısını hatırlattı.

CHP lideri şöyle dedi: “Kamuyounda bilinen MİT TIR’ları ile Suriye’ye silah gönderildi. Mehmet Barlas ne yazıyor bakın? ‘Aynı hatayı Suriye’de muhalif gruplar diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle’ diyor. Suriye’de terör örgütlerine destek veren bir iktidar var. Yandaş kalem diyor. Diyor ki, ‘Esad rejimini bizim iç sorunumuz gibi görerek…’ Sayın Barlas çok doğru bir tespit yaptı. Bunu söylediğim için de beni eleştirecek. Ama doğru doğrudur. Kendi güvendikleri gazeteden terör örgütlerine destek verildiği yazılmış. Kendisine teşekkür ediyorum.”