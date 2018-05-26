Kılıçdaroğlu’ndan ‘tartışmalı aday listesi’ yorumu: Anlayışla karşılamak lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vekil adaylığı listesine gösterilen tepkiler üzerine, ‘aday belirleme sürecinde yaşanan sancıların anlayışla karşılanması gerektiğini’ söyledi.

CHP’nin 24 Haziran için belirlediği vekil adayları listesi, partinin sağa kaydığı eleştirlerine neden olurken bazı isimlerin listede yer almaması nedeniyle de eleştiri konusu olmuştu.

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BirGün’den Sebahat Karakoyun’a konuşan Kılıçdaroğlu, “Her seçim döneminde adayların belirlenmesi sürecinde doğal olarak bazı sancılar yaşanır. Bunları anlayışla karşılamak lazım. Binlerce kişi başvurdu. Listeye giremeyenler doğal olarak bir burukluk geçirmiş olabilirler. İnsani olarak bunu kabul etmek lazım” dedi.

Herkesin bir beklentisi ve amacının olduğunu dile getiren CHP lideri, 600 kişilik listede olup istediği sırada bulunmayanların da doğal olarak bir burukluk yaşamış olabileceğini dile getirdi.

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Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama bunlar geride kaldı. Önümüzde bir seçim var ve bütün milletvekili adaylarıyla il başkanlarıyla milletvekili adaylarıyla kadın, gençlik kollarıyla birlikte seçim çalışması yapmamız lazım. Ülkenin içinde bulunduğu koşullar iç açıcı değil. Ekonomik açıdan, eğitim açısından, dış politika açısından, demokrasi açısından açmazlar var. Biz, Türkiye’yi bu açmazlardan kurtarmak istiyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadele yurt sathında yapılmak zorundadır. Halka gidip gerçekleri, demokrasiden yana oy kullanmaları gerektiğini anlatmalıyız.”

İnce’yle ‘tamamlayıcı’ kampanya

CHP lideri “Bu süreçte Muharrem (İnce) beyle kampanyalarımız kopuk değil, birbirini tamamlayan kampanyalar olacak. O kendi kampanyasını sürdürecek ben de hem CHP’nin hem de Muharrem beyin kampanyasını sürdüreceğim” dedi.

‘Kazanan faiz lobisi’

CHP lideri, artan döviz kuru karşısında Merkez Bankası’nın faiz artırım kararını da değerlendirdi: “Ekonomide bütün dünyanın bildiği bir süreç yaşanıyor. Merkez Bankası’na müdahale ederseniz bağımsız karar almasını engellerseniz tablonun varacağı nokta bu. Bunu sokaktaki vatandaş biliyor ama Saray’daki bilmiyor. ‘Faiz yükselmeyecek’ diye düne kadar bağırıyordu. Ne oldu şimdi üç puan birden artırdı. Kazanan kim? Faiz lobisi… Başta olan kim, Erdoğan. Demek ki büyük bir yenilgiye uğradı. 16 yıldır ülkeyi yönetemediği, faiz lobisi ile mücadele edemediği gerçeği ortadayken nasıl olur da 24 Haziran’dan sonra Türkiye’yi yönetecek? 24 Haziran sonrasına yönelik vaatlerde bulunmaları da çok ilginç. 16 yıldır niye düzeltmedin ki? Seçimden önce düzeltsin de oyu artsın. Yapacağı bir şey yok artık. İşin gerçeği Türkiye’yi egemen güçler yönetiyor, Erdoğan da sürekli şikayet ediyor.”