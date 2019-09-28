Kılıçdaroğlu’ndan Suriye için Nazım’ın dizeleriyle barış temennisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul’da düzenlediği Suriye konferansının açılışında şair Nazım Hikmet’in dizelerinden alıntı yaparak, Türkiye ve Suriye halklarının barış içinde bir orman gibi yaşaması için çaba sarfetmeye devam edeceklerini vurguladı.

İstanbul’da, ‘barışa açılan kapı’ teması ile düzenlenen konferansta Türkiye’nin terörle mücadelesinin meşru olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, Suriye sorununun çözümüne yönelik dört madde sıraladı:

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Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden yol olduğunu, Suriye’nin geleceğine halkının karar vereceğini unutmamalıyız.

Bütünlüklü tek bir politika gütmeliyiz.

Uluslararası hukuka dayalı, bütün aktörlerin sürece katılımıyla diplomasiyi etkin kılmalıyız. Bugüne kadarki hukuka aykırı bütün hamleleri gözden geçirmeliyiz.

Suriye’de düzen sağlandıktan, sorun çözüldükten sonra Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini sağlamalıyız.

CHP lideri konuşmasının sonunda Nazım Hikmet’in ‘Davet’ şiirinin dizelerini okudu:

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine,

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bu hasret bizim”

Kılıçdaroğlu bu dizelerden yola çıkarak Türkiye ve Suriye halklarının barış içinde yaşamasını sağlamak amacıyla partisinin gereken çabayı göstereceğinin altını çizdi.

Toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’li çok sayıda isim katıldı.