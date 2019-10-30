CHP liderinden ‘soykırım’ tasarısı yorumu: ABD, acı olayları intikam aracı yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanan ‘Ermeni soykırımı’ tasarısını ‘ABD’nin tarihteki acı olayları siyasete alet ederek intikam aracı olarak kullanması’ olarak niteledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, demokratik standartlar geri gidince devlet kurumunun yıprandığına değindi ve sözü ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ‘Ermeni soykırımı’ yasa tasarısına sözü getirdi: “Her ülkenin tarihinde acı olaylar var. Bu acı olayları siyasete alet edip intikam aracı haline getirirseniz doğru olmaz.”

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Bu meseleyi tarihçilerin araştırması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Gelin hep beraber arşivlere bakalım. Ama ‘Benim istediğimi yapmadın’ diyerek intikam aracı yaparsan bu doğru değil” dedi.

Kılıçdaroğlu böyle bir tavrı kabul edemeyeceklerini vurguladı.

Eren Erdem’in hapiste tutulmasına tepki

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’in hapiste tutulmasına bir kez daha tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Eren Erdem hapiste diye demokrasi mücadelesinden vaz mı geçecek? Hayır” dedi.

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“Suriye’ye silah gidiyor; yayın yasağı, Aladağ’daki yurt yangını; yayın yasağı. Çorlu’da tren kazası yayın yasağı” diyen CHP lideri Anayasa Mahkemesi’nin yayın yasağının özgürlük ihlali olduğuna ilişkin kararını sevindirici bir gelişme olarak niteledi.

Emeklilere bayramda verilmesi vaat edilen ikramiyelerin takipçisi olduğunu ve ödemelerin yapıldığını belirten CHP lideri şöyle devam etti: “Şimdi ‘Emeklilere ikramiye vermeseydik ekonomi bozulmazdı’ diyorlar. Sorumlusu ben oldum.”

’81 bin lira maaşı beğenmiyor’

Yeni vergilerin geleceğini ve onların da vatandaşın sırtına yükseleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşına 7 bin lira zam yapılarak 81 bin liraya yükseltildiğini belirtti ve şöyle devam etti: “81 bin lirayla geçinemediğini söylüyor. Sonra asgari ücretlilere, ‘Asgari ücrete zam yaptık ekonomi bozuldu’ diyorlar. Asgari ücretli kardeşim elini vicdanına koy ve düşün.”

Çiftçilere çağrı

Çiftçilerin anayasal hakkı olan, 48 milyarlık teşvikin 22 milyarının ödendiğini ve 26 milyarının ödenmediğini anlatan Kılıçdaroğlu, Tarım Kanunu’nun uygulanmadığını vurgulayarak, “Çiftçi kardeşim sen de oyunu verirken bunları gözeteceksin. Yoksa iki elim yakanda olur” dedi.

İşsizliğin olmadığını savunan AKP’li vekile: Allah akıl fikir versin

AKP’li bir vekilin, “İşsizlik yok. İş var ama iş beğenmiyorlar” dediğini anımsatan CHP lideri, “Allah akıl fikir versin” dedi.

‘Toprağını terör örgütüne teslime edenden hesap soracağız’

Sülayman Şah Türbesi’nin taşınmasına değinen Kılıçdaroğlu, “Kendi toprağını bir terör örgütüne (IŞİD’i kast ediyor), kendi bayrağını bir terör örgütüne teslim edip kaçanlardan hesap soracağız. Bu bizim meşru hakkımızdır” dedi.

‘Askeri sırlar verilecek’

Her grup toplantısında olduğu gibi tank palet fabrikasının Katarlılara devrine değinen Kılıçdaroğlu, devirle üretim bilgilerin de paylaşılacağını belirterek, “Yani askeri sırlar verilecek” dedi.

’15 Temmuz şehit ve gazileri’ için toplanan paranın akıbetini de bir kez daha soran Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Geçenlerde genç bir kızımız geldi. ‘Ben 15 Temmuz gazisiyim. Emin olun CHP iktidarda olsa yine sokağa çıkardım. Bizim hakkımızı bir tek siz savunuyorsunuz’ dedi. Soruyorum yanıt alamıyorum. Nerede bu paralar?”

Cumhuriyet Bayramı sonrasında Cumhuriyet’in kazanımlarında da değinen CHP lideri, “Cumhuriyet’i kurduk ama Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde herkes eşit vatandaştır “ dedi. Anayasa değişikliğiyle Cumhuriyet’in demokrasi adına kazanımlarından geri adım atıldığını belirterek şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanını seçilmiş biri olan TBMM başkanı temsil ediyordu şimdi atamayla gelmiş cumhurbaşkanı yardımcısı temsil ediyor.”