Kılıçdaroğlu’ndan siyasi parti liderlerine ‘corona’ mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine ‘Covid-19’ konulu birer mektup göndererek, “Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır” uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Kılıçdaroğlu; AKP, MHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP), Vatan Partisi, Demokratik Sol Parti (DSP), SOL Parti, Emek Partisi (EMEP), TKP, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) genel başkanlarına ‘Covid-19’ mektubu gönderdi.

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Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz ve dünyamız Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele etmektedir. Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır.

Bu kapsamda maruz kaldığımız salgınla mücadele etmek ve çözüm yolları üretmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun koordinasyonunda üç ayrı komisyon oluşturulmuştur. ‘Covid-19 Mücadele Programı’ başlıklı, 13 maddeden oluşan görüş ve önerilerimiz ile bu mücadele sırasında elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi kapsayan ayrıntılı Koronavirüs raporumuzu ekte bilgilerinize arz ediyorum.”

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​Kılıçdaroğlu, mektubunda siyasi parti liderlerine “Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum” mesajını da iletti.

CHP lideri, 23 Mart’ta hükümete 13 maddelik corona virsüne karşı önlem tavsiyesinde bulunmuştu.