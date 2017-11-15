Kılıçdaroğlu’ndan ‘siyasi çözüm’ isteyen Erdoğan’a: Esad için çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye için siyasi çözüm mesajı veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi: “Esad için çalışıyor. Esad’ın arzularını, bütün taleplerini üç aşağı beş yukarı yerine getiriyor.”

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak bir bildiri yayınlayarak, Suriye’de askeri çözümü dışlayan ve tüm tarafları içeren bir siyasi çözümde mutabık olduklarını duyurmuştu.

Reklam

Erdoğan, iki lidere “Madem öyle çeksinler askerlerini” diyerek seslenmiş, akşam saatlerinde Putin’le yaptığı görüşmenin ardından ise “Suriye’de siyasi bir çözüm olmasında mutabıkız” demişti.

‘Esad’ın taleplerini Rusya üzerinden yerine getiriyor’

CHP lideri, Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuştu.

Erdoğan’ın ‘siyasi çözüm’ vurgusunu “Dilerim ileride ‘Putin beni kandırdı’ demez. 24 saat içinde bir kişinin bu kadar, 180 derecelik bir dönüşüm yapması herkesin yapabileceği bir kıvraklık değil” sözleriyle yorumlayan Kılıçdaroğlu, öteden beri ‘siyasi çözüm’ü savunduklarını söyledi.

PYD’nin Cenevre Konferansı’na çağrılmasını doğru bulmadıklarını söyleyen CHP lideri, “Cumhurbaşkanının Suriye konusundan söz ederken ‘merkezi yönetimden’ söz etmesini nasıl karşıladınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Şu anda Erdoğan, Esad için çalışıyor. Esad’ın arzularını, bütün taleplerini üç aşağı beş yukarı yerine getiriyor. Bu talepleri Rusya üzerinden yerine getiriyor.”

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “2019 seçimlerinde AK Parti ile birlikte hareket edeceğiz” sözünü de değerlendirdi: “Bütün milliyetçilerin, bütün ülkücülerin 2019 seçimlerinde demokrasiden yana tavır koyacaklarına, tek adam rejimini istemeyeceklerine adım gibi eminim.”