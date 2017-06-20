Kılıçdaroğlu’ndan ‘sivil itaatsizlik’ çağrısı

Altı gündür ‘Adalet Yürüyüşü’ yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bundan sonra sivil itaatsizlik eylemleri yapmak zorunda olduklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.
Deutsche Welle’ye konuşan Kılıçdaroğlu, daha önce aklında bir eylem olduğunu ancak parti yönetimiyle paylaşmadığını dile getirerek, “Tek başıma yapmayı arzu ettiğim bir eylemdi, Kızılay’da, fakat buna bir türlü fırsat olmadı” dedi.
Berberoğlu’nun tutuklandığı gün MYK toplantısının ardından yürüyüş yapma fikrini ifade ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Sadece adalet üzerinde duralım ve bunun üzerinden hareket edelim çünkü adalet toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, herkesin özlem duyduğu ve yüceltmek zorunda olduğu bir kavramdır. Adalet bütün inançların temelidir, hak, hukuk dediğimiz pek çok kavram adaletle beraber düşünülür. Bu çerçevede ertesi gün elimde ‘adalet’ yazılı pankartla tek başıma yürüyeceğimi söyledim ve yürüyüşe başladım.”
‘Başkaları riske girsin istemedim’
Bu kadar desteği kendisinin de beklemediğini söyleyen CHP lideri, “Doğrusunu isterseniz bir korku iklimi vardı toplumda, ben tek başıma çıkacağımı söyledim, başkalarının riske girmesini istemedim. Ama geçtiğimiz her yerde kadınlardan ve gençlerden çok destek gördük” dedi.
Kılıçdaroğlu, sivil itaatsizlik eylemleri yapacaklarının da sinyalini verdi: “Adalet özlemini bundan sonra sadece yürüyüşle değil, pek çok sivil itaatsizlik eylemiyle dile getirebiliriz, getirmek zorundayız.”
‘Yürüme hakkını lütuf olarak gören diktatördür’
CHP lideri ‘Adalet Yürüyüşü’nü darbe girişimine benzeten ve kendisini yargıyla ‘tehdit eden’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da ‘provokasyon yapmak’la suçladı: “Erdoğan provokasyonlara çağrı da yaptı ama siz de görüyorsunuz bu beş gün içinde bir şey olmadı. Biz yasaların bize verdiği hakkı kullanıyoruz. İnsanlık tarihi kazanılan haklarla doludur. Bu hakkı bir kişinin ‘lütuf’ olarak görmesi onun bir diktatör olduğunu gösterir.”
Eniştesinin de katıldığı yürüyüş için ‘tercih’ diyen AKP’li Kavakçı: Spor yapmak önemli
CHP’li Altay ‘kıyas’ı yanıtladı: Gezi’yi devlet, FETÖ ve uç örgütler amacından çıkardı
‘Adalet Yürüyüşü’nde internet sorunu: Şeker’e göre sebebi şirketlerin tavrı
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Karavanımda altın klozet yok, arzu ederse gelsin
CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nde kalp krizi geçiren yurttaş hayatını kaybetti
Akşener’den Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek: Allah gücünü artırsın
Erdoğan’a ’20 Temmuz darbecisi’ diyen Kılıçdaroğlu: Bizi tahrik etmek istiyorlar
Erdoğan’ın ‘Adalet Yürüyüşü’ yorumu: 15 Temmuz’dakilerden ne farkınız var?
‘Adalet Yürüyüşü’ndeki CHP’den Gezi’ye selam: ‘Duran adam’ eylemi yaptılar
HDP’den CHP’ye: Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
CHP’den Erdoğan’a yanıt: ‘Kılıçdaroğlu’nu gözaltına alın’ diye talimat veriyor
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na açık ‘mesaj’: Yargı yarın sizi de çağırırsa şaşırmayın
Deniz Zeyrek: Hakkında en çok dosya olan CHP’li 29 dosya ile Kemal Kılıçdaroğlu’ydu
‘Adalet Yürüyüşü’ne doktor dokunuşu: Ek egzersizler verildi, program düzenlendi
‘Adalet Yürüyüşü’nde 3’üncü gün: Kavurmacı’nın tutuklanması doğru değil
CHP parti meclisi üyesi: Adalet Edirne’ye de lazım
Başbakandan CHP’ye: Yürüyeceksen darbeye karşı yürüyeceksin
HDP’ye göre ‘Adalet Yürüyüşü’: ‘Diktayı durdurmak için’ fırsat olabilir
Askeri öğrenciyken tutuklanan oğlu için yürüyor: Bu çocukların suçu neydi?
Yıldırım’a göre ‘Bu yol, yol değil’: Kılıçdaroğlu yürüyüşe umarım son verir
Bozdağ da topa girdi: Mahkeme kararı halkı sokağa davet ederek denetlenemez
Kılıçdaroğlu’ndan ‘karşılaşma’yı merak eden Bahçeli’ye: Katılırsa kendisi görür
Akşener: Ana muhalefet lideri ‘adalet’ diye yürüyorsa, herkes düşünmeli
Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’nin ‘gözdağı’na kısa yanıt: Onun da adalate ihtiyacı olacak
CHP İzmir’den de İstanbul’a yürüyecek
BBP lideri CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştirdi: Sokaklar çare değil
CHP’den ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştiren Bahçeli’ye: Talihsiz, çirkin ve tahrik edici
CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ görseli Meclis’te tartışma yarattı: Kime mesaj veriyorsunuz?
‘Adalet Yürüyüşü’nde ilk mola: Yorgun değil kararlıyız
‘Herkes için adalet’ diyen CHP’li Aksünger: Tutuklu HDP’liler için de yürüyoruz
AKP ‘Adalet Yürüyüşü’ne baktı, ‘akıl tutulması’ gördü
Bahçeli ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP’ye çattı: Önyargıyla kıyameti kopardılar
Reuters objektifinden ‘Adalet Yürüyüşü’
İlahiyatçı Eliaçık: İstanbul’a değil, Edirne’ye Demirtaş’ın yanına kadar yürünsün
‘Adalet Yürüyüşü’yle eşzamanlı: Maçka Parkı’nda ‘Adalet Nöbeti’ başlatıldı
HDP’den CHP’ye ‘imalı’ destek: Demirtaş’a sessiz kalanlara sessiz kalmayacağız
Kılıçdaroğlu İstanbul yolunda: Yürüyüşümüz adalet gelene kadar sürecek
Berberoğlu’nun tutuklanmasına neden olan MİT TIR’ları davasında neler olmuştu…
HDP’den CHP’ye ‘imalı’ destek: Demirtaş’a sessiz kalanlara sessiz kalmayacağız
Kılıçdaroğlu ‘adalet yürüyüşü’nü anlattı: Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğiz
‘Gandhi sahaya indi’: Milletvekili tutuklanan CHP’den eylem kararı
HDP Berberoğlu’nun tutuklanmasını kınadı: Darbe sürecine boğun eğmeyeceğiz
AKP’li Turan’dan Meclis’i terk eden CHP’ye: Dokunulmazlık oylamasında ‘Evet’ dediniz
Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nu aramış: Moralini bozma, arkandayız
CHP grubu Meclis’i terk etti: Berberoğlu kararı faşizmin tescili
Mahkeme, Berberoğlu’nu kaçar diye tutuklamış
CHP, Berberoğlu kararına çok sert: Lanet olsun, gün gelecek, Erdoğan yargılanacak
MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis verilen CHP’li vekil Enis Berberoğlu tutuklandı