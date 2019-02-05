Kılıçdaroğlu’ndan sıradışı üslup: Allah’a inanıyorsanız bu kanuna ‘Evet’ diyeceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘İhlaszedeler’in paralarını geri alabilmesi için hazırladıkları kanun teklifine Meclis’ten destek isterken “Allah’a inanıyorsanız bu kanuna ‘Evet’ diyeceksiniz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında hortumcu piyasa ekonomisi ve vatandaşın cebinden ‘yandaşlar’a para aktarılmasından şikayet ederken ‘İhlaszedeler‘i örnek verdi.

Reklam

Kılıçdaroğlu şunları anlattı: “70 bin kişinin hortumlandığı Türkiye’den söz edeceğim. Kim izin verdi? Dönemin hükümetleri izin verdi. 1995 tarihinde faaliyete başladılar, beş yıl sonra 1 milyar 171 milyon dolar para vardı milletten topladıkları. İhlaszedeler 18 yıldır uğraşıyor. 2001 yılında BDK dedi ki İhlas Bank’ı kapatıyorum. Vatandaşlardan topladıkları paranın yandaşlara aktarıldığını söylüyor BDK. İhlas Finans tasfiye edilecek. Ören ailesine diyorlar ki ‘Sen tasfiye edeceksin.’ Açıklama yaptılar, ‘Tasfiye edeceğiz’ diyor. 17 yıl geçti. Dönemde oy verdin, iktidar yaptın. Sana söz verdiler, sana verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadılar. Ören’i desteklediler. Aynı zamanda Amerikan vatandaşı, kaçtı gitti Amerika’ya, şimdi geldi. Onun her şeyi var senin hiçbir şeyin yok. Sen de sandıkta ders vereceksin. Yerel seçimlerde gidecek bir ders vereceksin.”

Konuyla ilgili yargı sürecinin zamanaşımına girmesine dokuz ay kaldığını ve mağduriyetlerin giderilmesi için yasa tasarısı hazırladıklarını belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Vicdan sahibi AKP, MHP, HDP, İYİ Parti milletvekillerine sesleniyorum; kul hakkını, alın terini savunuyorsanız, Allah’a inanıyorsanız bu kanuna ‘Evet’ diyeceksiniz. Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Yeter ki bu ülkenin vatandaşları için taş taş üstüne koyan bir irade sergilesin.”

Reklam

Yaşar Okuyan resmen CHP’li

Grup toplantısında MHP kökenli eski çalışma bakanı Yaşar Okuyan ve AKP’den istifa eden Batman Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar CHP’ye katıldı.