Kılıçdaroğlu’ndan Selvi’ye tepki: Niye benim adıma konuşuyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı belirlenirken isme değil ilkeye bakılacağını vurguladı. CHP lideri, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi, Haziran 2023’te yapılacak ancak şimdiden erken seçim tartışmaları başladı. Kılıçdaroğlu’nun “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi” demesi de, ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını bir kez daha gündeme getirdi.

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İsim değil ilke

Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır’a konuşan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığı, yargıya müdahale etmemesi ve mütevazı yaşaması gibi özelliklerini sorarak, halkın adayda bu ilkelerin olup olmadığını merak ettiğini ifade etti.

‘Tek adam rejimi’nde herkesin bir kişiyi gösterdiğini belirten CHP lideri, şöyle devam etti: “Peki biz ne diyoruz? ‘Millet ittifakıyız, demokrasiye bakıyoruz.’ Ali mi oldu Veli mi oldu, önemli değil… Cumhurbaşkanı nasıl olacak, yetkileri nasıl olacak? Bunun üzerinde durmamız lazım.”

Selvi’ye yüklendi

Kılıçdaroğlu, kendisinin aklında cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ün olduğunu öne süren Selvi’ye de şu sözlerle yüklendi: “Onlar tek adam rejiminin devamını istiyorlar. Biz tek adam rejimi istemiyoruz. Abdulkadir Selvi niye benim adıma konuşuyor, yoksa birileri yazdırıyor mu? Onlara belli cümle kalıplarını ‘Verip bunu yazacaksınız’ diyorlar, onlar da ‘Elbette’ deyip yazıyorlar.”