Kılıçdaroğlu’ndan seçim kurulu kararına: İmamoğlu’nun rakibi artık YSK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin görevlerine devam etmesi kararı için “YSK aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Ekrem Bey’in rakibi de artık Binali Bey değil, Ekrem Bey’in rakibi YSK” dedi.

Fotoğraf: Reuters

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde İstanbul’u CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu kazanmış ancak AKP’nin itirazı üstüne YSK İstanbul’daki büyükşehir belediye seçimini ‘sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu’ gerekçesiyle, 23 Haziran’da tekrarlanmak üzere iptal etmişti.

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Şişli 1’inci İlçe Seçim Kurulu da sandık kurullarının yasaya aykırı oluşturulması gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim müdürlerinin 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde görev alıp almaması hususunda YSK’dan görüş istemiş, YSK da ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.

Tuzla’da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “YSK, aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Daha önce de benzer pek çok şeyler söylendi. Ama YSK’nın aldığı bu karar, bir önceki kararın iptal kararının doğru olmadığını bir anlamda ifade etti. YSK’nın kararı bizim açımızdan bir anlam ifade etmiyor. Ekrem Bey’in rakibi de artık Binali Bey değil, Ekrem Bey’in rakibi YSK. İstanbullular inşallah bir haksızlığı giderirler, verdikleri oylarla YSK’nın artık hiçbir gerekçe üretemeyeceği bir çoğunluğa ulaşır ve dolayısıyla Ekrem başkan yeniden, seçilen başkan yeniden ikinci kez yenilenen seçimlerde gelir ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur. Onun bütün amacı İstanbullulara hizmet etmek. Ve yine şunu da ifade edeyim bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu, sadece CHP’nin büyükşehir belediye başkanı değil, Ekrem İmamoğlu artık bu saatten sonra 16 milyon İstanbullunun büyükşehir belediye başkanıdır ve biz umuyoruz bozulan adalet terazisini İstanbullular düzeltecektir”.

‘İsim varsa açıklasınlar’

Bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’u Konstantinapol olarak görenler var” açıklamasını sorması üzerine Kılıçdaroğlu şöyle dedi: “Kim görüyor, sormak isterim, kim görüyor. Eğer isim varsa açıklasınlar. Birisi böyle görüyorsa açıklasınlar. Devletin en tepesindeki koltuğa oturan kişi halkı yanıltmamalı. Halkı yalan söylememeli. İstanbul 1453’ten bu yana İstanbul’dur. İstanbul için iki ismi asla unutamayız. Birisi Fatih Sultan Mehmet’tir, ikincisi işgal altındaki İstanbul’u kurtaran Gazi Mustafa Kemal’dir. Her dönemde İstanbul’un adı İstanbul’dur. Halkın kafasını karıştırmaya kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Eğer birisi söylemişse onun söylediği dili kullanmışsa çıksın söylesin sen bunu niye söyledin diye. Kendisi ifade ediyor onun dışında kimsenin ifade ettiği yok.”