Kılıçdaroğlu’ndan ‘Saray’ değerlendirmesi: Aile boyu malı götürüyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Saray’dakilerin bir ellerinin yağda bir ellerinin balda olduğunu‘ savunarak, “Aile boyu malı götürüyorlar” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ’15 Temmuz şehit ve gazileri için’ toplanan paranın akıbetini defalarca sorduğunu anımsatarak, bu kez de 2017’de, Vodafone Stadyumu’nun kapısındaki saldırıdan sonra toplanan 52 milyonun hesabını sordu.

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Saldırıda oğlunu kaybeden aileye 121 lira aylık

Saldırıda oğlunu kaybeden bir aileye aylık 121 lira 96 kuruş aylık bağlandığını ‘belgesini’ kürsüde göstererek söyleyen CHP lideri şunları söyledi: “Sizdeki namus kavramı nedir? Bütün annelerden istirham ediyorum. Bu sarayda oturanlara bir ders verin allah aşkına. Bir elleri yağda bir elleri balda. Aile boyu malı götürüyorlar.”

Kılıçdaroğlu’nun gündeminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesinin Man Adası’na para yolladığına dair iddiası vardı – Erdoğan ve ailesi 694 bin liralık dava açıp kazandığı ancak istinaf tarafından bozmuştu.

Erdoğan’ın konuyu yeniden gündeme getirdiğini anlatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Söylediğim her belge doğrudur. zaten hiç kimse de yalanlamadı. 1 sterlinlik (7.44 lira) şirket kurdu. 15 milyon dolarlık şirketi nasıl satın aldı? Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın aldığı para 1 milyon 950 bin dolar, eniştesi 2 milyon 500 bin dolar, tamamının banka kayıtlarını açıkladım. ‘Sahtedir’ dendi. Belgelerin tamamı doğru. ‘İspat edersen cumhurbaşkanlığını bırakırım’ dedi. Davayı açtı mahkemenin hakimlerini değiştirdi. Namuslu hakimleri aldı beni mahkum ettirdi ama ben haklıyım tüyü bitmemiş yetimin gözünde de haklıyım. Erdoğan ve ailesinin dümenini ortaya çıkardık. Bu şirket hangi şirket? Türkiye’ye vergi ödememek için kurulan bir şirket. Herkes vergi ödüyor. Erdoğan Ailesi ödemiyor. Sana vergi ödetmeyeni baş tacı ediyorsun da esnafı niye perişan ediyorsun? ben bunun sorunca yine dava açacak biliyorum. Açmazsan namertsin. Hem cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacaksın hem de Türkiye Cumhuriyeti devletine beş kuruş vergi vermeyeceksin. “

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‘Engelliler Konfederasyonu başkanı kürsüde’

CHP lideri, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması nedeniyle konuşmasının başında kürsüyü Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli’ye bıraktı. BM tavsiye kararları hükümete sunulduğunu; bu tavsiye kararların engellilere ilişkin eksiklikleri içerdiğini anlatan İçli, “CHP’nin bu kararları takip etmesini ve sahip çıkmasını istiyoruz” dedi.

Aile içinde fert başına düşen gelir yerine engellinin kendi gelirinin esas alınmasını istediklerini de dile getiren İçli, bu yıl hükümetin engelli kamu personeli atamadığına da değindi ve CHP’nin bu konuyu da takip etmesini de istediklerini söyledi.

Kamuda 14 bin engelli kadrosu boş

Kılıçdaroğlu da konuşmasında engellilere yer ayırdı ve bütün taleplerin takipçisi olacaklarını ifade etti. 14 bin engelli kadrosunun boş olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, parlamentonun görevini yapıp yasa çıkardığını belirterek şöyle devam etti: “Saray iktidarı neden bu kadroları boş tutuyor? ‘Gelin bize yalvarsın’ diyor. Engelli size neden yalvarsın? Sosyal devletin nimetleriniden faydalanmak istiyor. 9 milyona yakın engelli var.“

‘Engellileri birinci sınıf vatandaş kılmak boynumun borcu’

Bütün engellilere sözü olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Sizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı kılmak benim boynumun borcu. Malı götürmek, cebimi dolar doldurmak gibi bir derdim yok. Alın terinden daha değerli bir şey yok” dedi.

‘Veto için teşekkür ederiz ama iradesi saraya kiralanmış vekil istemiyoruz’

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın termik santrallerde baca filtresi takma zorunluluğununun 2.5 yıl ertelenmesini öngören yasa tasarısını veto etmesini de gündeme getirdi: “Torba yasa gelmişti Meclis’e termik santrallerle ilgili düzenleme vardı. Bizim arkadaşlarımız itiraz etmişti. ‘Bunlara baca takın’ demişlerdi. Dinlemediler. ‘Hayır 2.5 yıl erteliyoruz’ dediler. Erdoğan bunu veto etti. Edebilir, veto ettiği için memnunuz ve teşekkür ederiz. Burada el kaldıranlar birden bire ‘Yaşasın reis’ demeye başladılar. Birden bire CHP tarafına geldiler. Ama biz saraydan CHP’li istemiyoruz. Biz iradesi saraya kiralanmış milletvekilleri istemiyoruz. Bunu veto etti Erdoğan, güzel. Kombassan mağdurları vardı, onları neden veto etmedin? Erdoğan veto etmeseydi götürecektik AYM’ye bunu da götüreceğiz. “

Demirtaş’a geçmiş olsun

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın haksız yere tutuklu olduğunu, Erdoğan’a “Seni cumhurbaşkanı yapmayacağız” dediği için tutuklu olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “Rahatsızlandığını biliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

İşten çıkarılan Hürriyet çalışanlarını gündeme getirdi

Demirören Medya tarafından Hürriyet gazetesinin 45 çalışanının sendikal hak aradıkları için işten çıkarıldığını anımsatan CHP lideri, “Onların hakları, aileleri var. Yağmurdu, kıştı haber peşinde koştular. Haklarını ver. İşten atıyorum. Kıdem tazminatı yok. Niye yok” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu emekçilerin haklarının verilmesini istedi.