Kılıçdaroğlu’ndan Yıldırım’ın ‘provokasyon’ uyarısına: Saldırıya altyapı oluşturuluyor

Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, yürüyüşün provokasyona neden olabileceğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım’a yanıt verdi: “Birilerinin saldırması için altyapı oluşturmaya çalışıyorlar.”

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle ‘casusluk’tan 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

CHP bunun üzerine ‘Adalet Yürüyüşü’ kararı almış, yürüyüş dün Ankara Güvenpark’tan başlamıştı. Kılıçdaroğlu’nun önderliğindeki yürüyüşün 25 günün ardından İstanbul’da son bulması bekleniyor.

CHP lideri, başbakanın “Sokağa indiğiniz provokasyon zaman beklenebilir. İçişleri bakanımız konuyu yakından takip ediyor. CHP yöneticileriyle de bu konuda yakın temasta. Ümit ediyorum ki bu meseleye burada son verirler” demesine kısa bir yanıt verdi.

Her ortamda adaleti ve demokrasiyi sonuna kadar savunacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ne derlerse desinler. Provokasyon, kışkırtıcılık yapıyorlar. Bizim üzerimize birilerinin saldırması için altyapı oluşturmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Arkadaşlarına da defalarca “Provokasyonlara sakın alet olmayın” dediğini aktaran CHP lideri, “Biz inandığımız yolda adaleti bulmak için yolumuza devam edeceğiz” dedi.