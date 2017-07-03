Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı: Duyumlar alıyoruz, lütfen sadece alkışlayın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 19’uncu gününe girdi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanmasının ardından Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark’tan İstanbul’a yürüyüş başlatmıştı. Yürüyüşte 300 km’nin üstünde yol katedildi.

Yürüyüşten önce basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, İstanbul’a yaklaştıkça provokasyon duyumlarının arttığını belirtti.

CHP lideri şöyle konuştu: “Biz zulmün karşısındayız. Zulmün yanında değil mazlumun yanında olmak bizim temel prensibimiz. Bu yürüyüşümüzü yapmamızın nedeni de haksızlıkların çuvala sığmayacak olmasıdır.”

Katılımcılara provokasyon duyumlarına karşı uyarıda bulunan Kılıçdaroğlu, “İstanbul’a yaklaşırken provokasyon olacaktır duyumları geliyor. Bütün katılan arkadaşlarımıza söylüyorum, hangi görüşten olursa olsun, lütfen ama lütfen sadece alkışlayınız. Küfürler edildi, taşlandı, gübreler döküdü… Ne yaparlarsa yapsın biz adalet için yürüyoruz. Küfür de edilse onu güzel söz bilin” dedi.