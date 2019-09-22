Kılıçdaroğlu’ndan Prag’a atanan Bağış’a: Sen Türkiye’yi temsil edemezsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakan Egemen Bağış’ın Çekya büyükelçisi olmasını eleştirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, isim vermeden Bağış’ın ‘Allah’ın kelamını ‘bakara-makara’ diyerek alaya aldığını’ ifade etti.
Bağış’ın büyükelçilik için liyakat sahibi olmadığı mesajını veren CHP lideri, “Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil edemezsin” diye yazdı.
Yolsuzluk operasyonları sırasında yayınlanan ses kayıtlarıyla hafızalara kazınan Bağış, Çekya’nın başkenti Prag’a büyükelçi olarak atanmıştı.