Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Prag’a atanan Bağış’a: Sen Türkiye’yi temsil edemezsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakan Egemen Bağış’ın Çekya büyükelçisi olmasını eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, isim vermeden Bağış’ın ‘Allah’ın kelamını ‘bakara-makara’ diyerek alaya aldığını’ ifade etti.

Reklam

Bağış’ın büyükelçilik için liyakat sahibi olmadığı mesajını veren CHP lideri, “Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil edemezsin” diye yazdı.

Yolsuzluk operasyonları sırasında yayınlanan ses kayıtlarıyla hafızalara kazınan Bağış, Çekya’nın başkenti Prag’a büyükelçi olarak atanmıştı.

Egemen Bağış Prag büyükelçisi oldu

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a videolu ‘tank palet’ yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ‘yalancılıkla’ suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki tank palet fabrikasının, Katar ordusuna satıldığını, bizzat BMC fabrikası sahibi Ethem Sancak ve Erdoğan’ın video konuşmalarından yapılan alıntılarla gösterdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...