Kılıçdaroğlu’ndan Prag’a atanan Bağış’a: Sen Türkiye’yi temsil edemezsin

Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, AKP’den ayrılmak isteyenlerin kendi insanları olduğunu söyleyerek, “Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam” dedi.