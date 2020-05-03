Kılıçdaroğlu’ndan öğrenciye: Gazeteci olduğunuzda biz iktidar olacağız

Öğrenciler, YÖK’ün corona virüsü nedeniyle geçilen online eğitime ulaşamayan öğrencilere “Paranız yoksa okumayın” dediğini söylerken, Kılıçdaroğlu, gazeteci olmak istediğini söyleyen bir öğrenciye “Gazeteci olduğunuzda iktidar olacağız, daha özgür bir ortamda haber yapma imkanınız olacak” cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı il ve üniversitelerde öğrenim gören 16 üniversite öğrencisi ile video konferansla bir araya geldi.

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Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencilerinin corona virüsü salgını döneminde yaşadıkları sorunları dinledi. Öğrenciler online eğitimden zarar gördüklerini, devlet yurtlarında karantinaya alınan kişilerin yerleştirilince eşyalarını bile alamadıklarını söyledi.

Özellikle uygulamalı eğitimin önemli olduğu bölümlerdeki öğrencilerin online eğitimde bunları yapamadıklarını dile getiren öğrenciler, “Sistemlerin çökmesi bizim sınavlarımızı da geciktirdi. Normalde finallere çalışmamız gerekiyorken, hala vize sınavlarını tamamlayamadık” dedi.

‘İş bulabilirsem gazeteci olacağım’

Kılıçdaroğlu “Eğer iş bulabilirsem gazeteci olacağım. İş bulma kaygısı yaşıyorum” diyen bir öğrenciye “Gazeteci olduğunuzda iktidar olacağız, daha özgür bir ortamda haber yapma imkanınız olacak” karşılığını verdi.

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Öğrenciler şunları söyledi:

-Bazı arkadaşlarımızın internet erişimi yok. İnterneti olanlar da erişimde sıkıntı yaşıyor. Toplam mevcudun sadece yüzde 20’si canlı derslere girebiliyor.

-YÖK ve rektörlüklerin interneti ve bilgisayarı olmayan öğrencilere bulduğu çözüm ‘paranız yoksa okumayın’.

-Sistemde hocayı göremiyoruz, sadece slayt okunup geçiliyor. Soru soramıyoruz. Hocaların hepsi düzenli olarak ders işlemiyor.

Kılıçdaroğlu ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“Birinci sorun interneti, bilgisayarı olmayan öğrenciler. Bir anlamda eğitim sisteminin dışında kalmaları acı. YÖK buna ‘öğrenciliğinizi dondurun’ gibi bir çare bulmuş. Normalde sosyal devletin bu insanlara gelir sağlaması lazım. Ama Türkiye’de belli bir kesime sağlandı ve yetersiz. Örneğin üniversiteyi bitirdiğinizde iş arayacaksınız. Babanızın fabrikası varsa orada çalışabilirsiniz. İş bulamıyorsanız, niye iş bulamadığınızı sorgulamak zorundasınız. Kalkıp da bir işverene kızamazsınız. İstihdam alanının büyütülmesi gerekir ve siyaset kurumu bu alanı büyütür.”

Bugün çok sayıda gazetecinin haber yaptığı için hapiste olduğunu söyleyen CHP lideri, “Haber yaptı diye bir insan hapse mi atılır? Haber yanlışsa tamam ama haber doğru. Haberin doğru olduğunu herkes biliyor. Üstelik haber yalanlanmıyor ama gazeteciyi hapse atıyorsunuz” dedi.

Kııçdaroğlu, “CHP iktidarda olsaydı süreç nasıl yönetilirdi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “CHP iktidarda olsaydı, Covid-19 olayı Çin’de ortaya çıktıktan sonra sağlık bakanını çağırır, bakanlar kurulunu bilgilendirmesini isterdik. Ekonomik Sosyal Konsey Covid-19 salgının yarattığı travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Ben işsiz kaldığımda devlet bana iş bulmak zorundadır.”