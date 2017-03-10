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Kılıçdaroğlu’ndan liderlere çağrı: TRT’ye çıkalım, medeni insanlar gibi konuşalım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum öncesinde Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye çağrı yaptı: “TRT’ye çıkalım. Oturup medeni insanlar gibi konuşalım.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ankara’da sanayici ve iş adamlarıyla kahvaltıda bir araya gelen CHP lideri, iki lidere TRT’de yapılacak bir programda birlikte yer alma çağrısı yaparken, geçmiş dönemde bunun örnekleri olduğunu hatırlattı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “TRT’ye çıkalım. Ben, Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Devlet Bahçeli olsun. Onlar da anlatır, ben de anlatırım. Vatandaş dinler. Bir saat konuşulacaksa 45 dakika siz konuşun. Birbirimizi karalamayalım, oturup medeni insanlar gibi bunu konuşalım. Bu dünyanın her yerinde oluyor, Türkiye’ye gelince olmuyor. Daha önce bizde de oluyordu. Siyasi liderler çıkıyor düşüncelerini anlatıyordu.”

Yurttaşlara sandığa gitme çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, “Milletin sağduyusuna güveniyorum. Dipsiz bir kuyuya, sonu belli olmayan bir yola çıkılmaz. Denetimi olmayan bir sistem. Bütçe hakkı bile parlamentonun elinden alınıyor. 80 milyon vergi ödeyecek; ama verginin nerelere harcandığını kimse sormayacak. Bu, doğru değil” dedi.

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