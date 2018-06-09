Kılıçdaroğlu’ndan ‘Kuzu kuzu geldi’ diyen Erdoğan’a: Haram diye pastayı yemedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi için “Kuzu kuzu Saray’a geldi” sözlerine, “Ben Türkiye için oraya gittim, Erdoğan için değil. Orada bana ikram edilen pastayı bile yemedim; haram diye” dedi.

Kılıçdaroğlu, darbe girişiminden kısa bir süre sonra Erdoğan’ın çağrısıyla ‘Ak Saray’da Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşmüştü.

Reklam

Erdoğan, iki gün önceki Tarsus mitinginde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye “Çıkmış, Saray’ı yıkacakmış. Senin genel başkanın da aynı şeyi söyledi ama kuzu kuzu geldi. Ama sen oraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. Oraya gelmek milletin feraseti ile olur” demişti.

‘Ben Ebuzer’in felsefesine inanıyorum’

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a şöyle yanıt verdi:“Erdoğan, beni tanımıyor. Ben yürekli bir insanım. Korkak değilim, Ben Türkiye için oraya gittim, Erdoğan için değil. Darbelere karşı olduğum için oraya gittim. Erdoğan için değil. Erdoğan kendisi için gittiğimi düşünüyorsa yanılıyor. Orada bana ikram edilen pastayı bile yemedim; haram diye. O kadar lüks, haram. Ben Ebuzer’in felsefesine inanıyorum. O, Muaviye’nin felsefesinde. Ebuzer, ‘Saray halkın parasıyla yapıldıysa haramdır, kendi paranla yapıldıysa israftır’ diyor. Şatafatı, lüksü, haramı temsil ediyor. Erdoğan’a verilen her oy harama ortak olmak demektir.”

Reklam

CHP liderinin sözlerinden satır başları şöyle:

Parlamenter sisteme dönüş: “Demokratik parlamenter sisteme geçmek için anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği için hem Millet İttifakı’nın, hem de şu anda o ittifaka dahil olmayan partilerin, anayasa değişikliğine ‘Evet’ demesi gerekiyor. Değişikliğin yıldırım hızıyla parlamentodan geçmesi doğru değil. Toplumsal uzlaşmayla geçmesi gerekir. Darbe hukukundan arınması gerekir. Daha demokratik bir siyasi partiler yasası olması lazım. Parlamentonun iradesine bir başka güç ipotek koymamalı.”

‘Türkiye’yi kendisi yönetmiyor’

Geçiş protokolü: (Akşener rahatsız mı?): “Hayır, herhangi bir rahatsızlık falan hissettirmedi. ‘4 partiden uzmanlar bir araya gelsinler, demokratik parlamenter sisteme geçişle ilgili ana ilkeleri belirlesinler, kamuoyuna bir açıklama yapalım’ diye karar aldık. Uzun uzun metinler falan hazırlanmayacak. Demokratik parlamenter sisteme geçişin de bir protokolü hazırlanacak.”

Erdoğan’ın ekonomi politikası: “Ne söyleyeceğini bilmiyor. Türkiye’nin geleceği ile ilgili olarak bir ufku yok. Bitmiş yani. Bütün söylemleri, ‘25 Haziran’dan sonra göreceksiniz’ diyor. Neyi göreceksiniz, o belli değil. Ekonomiden hiç söz etmiyor. Kendisine şu telkin yapılmış, ‘Sakın konuşma, sen konuşunca ekonomi bozuluyor’. Türkiye’yi kendisi yönetmiyor. Egemen güçler yönetiyor ve o güçlerin telkinleriyle politika üretiyor. Dış politikada Suriye’ye girilmesi egemen güçlerin telkiniyle oldu. Devlette liyakat sisteminin bozulmasını Gülen Cemaati telkin ediyordu. Üretim ekonomisinden vazgeçip rant ekonomisine geçilmesi, müteahhit çevrelerin telkiniyle oldu. Akılcı politikalar üretemiyor artık Erdoğan.”

‘En geç bir ay içinde karar verilecek’

OHAL: “Bir ay içinde kaldıracağız: ‘Erdoğan, OHAL’i kaldırabiliriz’ diyor. Sayın Muharrem İnce’nin seçilince yapacağı ilk iş OHAL’i kaldırmak. Bir ay içinde kaldıracağız. En geç bir ay içinde karar verilecek. Batı’ya bu güvenceyi vereceğiz.”

‘Elin parasıyla gerdeğe girilmez’

Borçlanma: “Erdoğan, bir yıl içinde 240 milyar doları nereden bulacağını kamuoyuna açıklamak zorundadır. 240 milyar dolarlık borçlanma karşılığında ne yaptığını bu millete anlatmalıdır. Vatandaşın borcundan söz etmiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin borcundan söz ediyorum. Elin parasıyla gerdeğe girilmez. Elin parasıyla düğün, bayram yapılmaz.”