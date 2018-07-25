Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan kurultay için imza toplayanlara: Getirin, genel merkez yerinde

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için imza toplayanlara, “Toplandıysa getirsinler” diye seslendi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile görüşen Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Reklam

CHP lideri, parti içindeki muhaliflerin olağanüstü kurultay için imza toplamalarına ilişkin, “Toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor” dedi.

24 Haziran seçimlerindeki oy kaybının ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden geçen hafta pazartesi günü imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 625 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

Reklam

Muhalifler dün olağanüstü kurultay için gerekli imza sayısına ulaştıklarını açıklamıştı.

Berberoğlu ve Erdem de konuşulmuş

Kılıçdaroğlu, Yıldırım’la görüşmesine ilişkin olarak şunları aktardı: “Parlamentonun daha güçlü bir yapıya bürünmesi açısından, hem bürokratik açıdan parlamentodaki bürokratik düzeyin daha güçlü olması açısından hem parlamentoda, örneğin torba yasalar gibi düzenlemelerin görüşülmemesi açısından düşüncelerimizi aktardık.”

CHP lideri 24 Haziran’da yeniden seçilmesine karşın hala daha tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve eski CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem’le ilgili de Yıldırım’la konuştuklarını söyledi: “Bir haksızlık olduğunu, yargının bir haksızlığa yol açtığını, gereksiz yere tutuklamaların, parlamentoya gelip, görev yapması gerekirken sayın Berberoğlu’nun halen içeride tutulmasının doğru olmadığını, anayasaya aykırı uygulamalar olduğunu, yargının parlamentonun iradesini, sözlerini bir anlamda dinlemediği, devre dışı bıraktığı gerçeğini de bir şekliyle sayın başkana ilettik.”

‘Kimse endişe duymasın’ diyen Kılıçdaroğlu: Partide ciddi değişiklikler olacak

CHP’li vekil: Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladık

CHP’de muhalifler 618’e ulaştı: İmzalar pazar gününe kadar teslim

SON HABERLER

Fitch: Dolar, 2019’da 6 lirayı görebilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in hazırladığı son raporda, ABD’nin, para politikasını daha hızlı sıkılaştırması halinde Türk şirket ve kuruluşlarınını TL’deki değer kaybı ve artan borçlanma nedeniyle kredi profillerinde kırılganlıklar olabileceği belirtildi.

Raporda ayrıca, 2019’da doların altı lirayı bulabileceği de öne sürüldü.

CHP’li vekil: Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladık

  CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, seçimli olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imzanın taplandığını açıkladı. Tüzün, “Görmek isteyen merkez yürütme kurulu üyeleri görebilir” dedi. Benzer bir açıklama da eski vekillerden Gaye Usluer’den geldi. Olağanüstü Kurultay için yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır.Görmek isteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği zaman imza belgelerini görebilir. […]

Yunanistan yangınının tanıkları anlatıyor: Denize kaçanlar bile kurtulamadı

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarında önceki gün çıkan orman yangınlarda ölenlerin sayısı 76’ya yükselirken, kurtulanların anlatımları yangının insanların evinden çıkmasına bile imkan vermeyecek kadar hızlı yayıldığını ortaya koydu. Denize kaçanlar bile boğucu dumanı atlatmak amacıyla çok açılmak zorunda kaldıkları için canlarını kurtaramamış.  

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...