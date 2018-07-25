Kılıçdaroğlu’ndan kurultay için imza toplayanlara: Getirin, genel merkez yerinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için imza toplayanlara, “Toplandıysa getirsinler” diye seslendi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile görüşen Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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CHP lideri, parti içindeki muhaliflerin olağanüstü kurultay için imza toplamalarına ilişkin, “Toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor” dedi.

24 Haziran seçimlerindeki oy kaybının ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden geçen hafta pazartesi günü imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 625 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

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Muhalifler dün olağanüstü kurultay için gerekli imza sayısına ulaştıklarını açıklamıştı.

Berberoğlu ve Erdem de konuşulmuş

Kılıçdaroğlu, Yıldırım’la görüşmesine ilişkin olarak şunları aktardı: “Parlamentonun daha güçlü bir yapıya bürünmesi açısından, hem bürokratik açıdan parlamentodaki bürokratik düzeyin daha güçlü olması açısından hem parlamentoda, örneğin torba yasalar gibi düzenlemelerin görüşülmemesi açısından düşüncelerimizi aktardık.”

CHP lideri 24 Haziran’da yeniden seçilmesine karşın hala daha tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve eski CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem’le ilgili de Yıldırım’la konuştuklarını söyledi: “Bir haksızlık olduğunu, yargının bir haksızlığa yol açtığını, gereksiz yere tutuklamaların, parlamentoya gelip, görev yapması gerekirken sayın Berberoğlu’nun halen içeride tutulmasının doğru olmadığını, anayasaya aykırı uygulamalar olduğunu, yargının parlamentonun iradesini, sözlerini bir anlamda dinlemediği, devre dışı bıraktığı gerçeğini de bir şekliyle sayın başkana ilettik.”