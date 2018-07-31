Kılıçdaroğlu’ndan kurmaylarına: Parti çok hırpalandı, tahribatı gidermeliyiz

Kurultay gündemindeki CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Parti çok hırpalandı. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” dediği öğrenildi.

CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için imza toplama çalışmalarında bugün resmi olarak son gündü. Kurultayı toplamak için gerekli sayıyı geçtiklerini daha önce ilan eden parti içi muhaliflerin büyük çoğunluğu genel başkan adaylığı için Muharrem İnce’nin arkasında duracaklarını söylüyor.

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İmza toplama süresi dün akşam saat 17.30’da doldu. Toplanan imzaların bir hafta içinde genel merkeze sunulması gerekiyor. İnce’ye yakın isimlerden Gaye Usluer, imza sürecinin sona ermesinin ardından “Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü genel merkezimize teslim edeceğiz” demişti.

‘Tartışmalar içinde boğulmayın’

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, basına kapalı olarak gerçekleşen MYK, yaklaşık üç saat sürdü.

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Kurultay tartışmalarıyla ilgili Kılıçdaroğlu’nun “Büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Yerel Seçim Stratejisi ve Vizyon Belgesi’nin hazırlanması, yol haritasının belirlenmesi için çalışmalara başlanması talimatı verdiği ve kurmaylarına “Kurultay tartışmalarına girmeyin, bu tartışmalar içinde boğulmayın” uyarısında bulunduğu kaydedildi.

24 Haziran seçimlerindeki oy kaybının ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden geçen hafta pazartesi günü imza toplanmaya başlamıştı.

Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 625 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

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