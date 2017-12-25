Kılıçdaroğlu’ndan kendisine ‘Mankafa’ diyen Erdoğan’a beş kuruşluk tazminat davası

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Man Adası belgeleri’ nedeniyle kendisine ‘Mankafa’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine beş kuruşluk tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının Man Adası’ndaki Bellway adlı şirkete milyonlarca dolar gönderdiğine ilişkin belgeler göstermişti. Erdoğan, CHP liderine “Mankafa, FETÖ’cü, yalancı, ana hıyanetin başındaki zat” diye çıkışmıştı.

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‘Beş paralık’ dava açılması talimatı’

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Erdoğan’ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Erdoğan’ın davacıya sürekli hakaretlerde bulunduğu savunulan dilekçede Kılıçdaroğlu’nun, ‘siyasiler en ağır eleştirilere katlanmak zorundadır şeklindeki yargı kararlarına saygısı ve ifade özgürlüğüne verdiği önemden ve dahası paraya önem vermemesinden dolayı bugüne kadar dava açılmaması yönünde hareket ettiği’ belirtildi.

Dilekçeye şöyle devam edildi: ”Buna karşın Erdoğan’ın yaptığı açıklama düşünce açıklaması kapsamında görülemez ve hakaret kapsamında kalmaktadır. Genel başkan özellikle davalının paraya verdiği önemden hareketle, davalının kişiliğini gözeterek ‘beş paralık’ dava açılması talimatı verdiğinden, eldeki davada da beş kuruşluk dava açılması yoluna gidilmektedir. Erdoğan, gurur ve onur kırıcı, kişilik değerlerine zarar verici söz ve yorumlarda bulunarak eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını fazlasıyla aşmıştır.”