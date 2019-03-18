Kılıçdaroğlu’ndan, katliam videosu izleten Erdoğan’a: Teröriste hizmet ediyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mitinglerde Yeni Zelanda’daki cami katliamının videosunu izleten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Terörist insanları nasıl katlettiğini filme alır sen kalkarsın o teröriste hizmet edersin, o filmi seçim meydanlarında gösterirsin. Aklın alacağı şey değil” dedi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde El Nur ve Linwood camilerine 15 Mart’taki cuma namazı sırasında düzenlenen saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlardan Brenton Tarrant, katliamı Facebook’tan canlı yayınlamıştı.

Reklam

Facebook, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarının engelleyip platformlarından kaldırdığı katliam videosunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim malzemesi mitinglerde göstermeye başlamıştı.

NTV’nin yayınına katılan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu davranışı için “Eğer ondan zevk alıyorsan götür sarayda 24 saat ailecek seyredin” dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Hitler döneminde Hitler muhalifleri telle boğduruldular ve bunlar filem alınıp Hitler’e gösterildi. Bu insanlık mı? Onun için ayrışma değil beraber. Biz huzur için bir bayrak altında yaşamak istiyoruz. Huzursuzluk kaynağı beyefendi. Toplumun yarısı düşman oldu. Pazarcı esnafını terörist diye suçladı, hal esnafı terörist oldu. Onun gözünde kendisine oy vermeyen herkes terörist. Hangi dini anlayıştır, hangi kültürel anlayıştır ben anlamış değilim. “

Reklam

Kılıçdaroğlu daha önce cami saldırısıyla ilgili “İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farkı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor neden benim ülkemde terör var” sözlerine yönelik eleştirilere de cevap verdi.

CHP lideri şöyle konuştu: “O açıklamanın bir öncesini de okuyabilir misiniz? O bir bütün. Yeni Zelanda’daki terör olayını kınadım. Kınanması gerekiyor, lanetlenmesi gerekiyor. Sadece İslam dünyasının değil Hristiyan dünyasının da lanetlemesi gerekiyor. Asıl olan bu teröristin yetiştiği atmosferin nasıl oluştuğuna bakmak lazım. Bir makinalı terörist içeriye giriyor. Önceden programlı, kameraya alıyor bütün dünyanın izlemesini istiyor vesaire. Batısı, doğusu İslam, Hristiyan dünyası neyse dikkate alarak bu atmosferin önlenmesi için ortak çaba harcamak durumundayız. Bu söyleniyor. Oradan bir cümle çıkarıyor Erdoğan işte Kılıçdaroğlu şunu şunu söyledi diye. Eğer yayınlayacaksanız orada benim konuşmamın tamamını yayınlamıyorsunuz. 5 dakika bile sürmüyor. Erdoğan’ın vatandaşa söyleyeceği bir şey yok. İşsizlik desen 8 milyona yaklaşıyor, ekonomi dese mutfaklarda yangın var, enflasyon almış başını gidiyor, zam dese zamlar var, çiftçinin durumu felaket, esnaf doğru dürüst siftah yapamıyor. Erdoğan’ın tek konusu benim. Bay Kemal sadece ve sadece vatandaşın derdini dile getirdi. Bundan rahatsız. Rahatsız olduğunu biliyorum ama birisinin bu ülkenin sorunlarını dillendirmesi lazım.”